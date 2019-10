“Sei mesi di vita” Martin Castrogiovanni | la confessione a cuore aperto da Silvia

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 13 ottobre 2019) Un’intervista asi è confessato davanti alla telecamere di Verissimo. Più di qualcuno, nel vedere il gigante del rugby italiano scosso, ha avuto un sussulto. E così è stato anche perToffanin. Non fu un momento facile, quel mese nel 2015, quando avenne diagnosticato un male incurabile. “Mi hanno dato seidi vita per un neurinoma (un tumore del plesso lombare). Poi si è scoperto che non era maligno e dopo un mese ero in campo”., ex rugbista e conduttore tv di “Tu sì que vales”, si racconta a “Verissimo”. Nel 2015, in Inghilterra, la scoperta della malattia per la quale i medici, inizialmente, gli avevano detto che avrebbe vissuto ancora pochi. Per fortuna, rientrato in Italia, dove giocava, il responso dei medici è diverso etorna in campo: il tumore non è maligno ...

forza_italia : Ecco i risultati del reddito di cittadinanza. Da sei mesi viene erogato senza alcun vero controllo. E non c'è stata… - Agenzia_Ansa : #IlariaAlpi: gip non archivia, chiesti atti caso Rostagno. Altri sei mesi di indagini. Fnsi, ora svelare catena dep… - lillydessi : Martin Castrogiovanni parla della malattia: “Avevo sei mesi di vita” -