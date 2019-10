Roma | FdI cresce nei quartieri della città

Roma - Raggi : «Ama rimarrà pubblica e non fallirà». Contestazione in Assemblea capitolina da Pd e Fdi - opposizioni lasciano l'aula : Virginia Raggi contestata in Assemblea capitolina durante la replica su Ama. Tutte le opposizioni, dal Pd a Fratelli d'Italia fino all'ex del gruppo misto Cristina Grancio sono uscite...

Manifestazione Roma FdI-Lega/ Meloni : 'Vaffa Day per il M5s. Su Forza Italia...' : Manifestazione a Roma FdI-Lega contro Governo M5s-Pd: Meloni, Salvini e Toti salutano 'i poltronari' del Conte-bis. Le ultime notizie.

Governo : Donazzan - (FdI) - 'a Roma la voce del Veneto che lavora' : Venezia, 9 set. (AdnKronos) - Presente stamane a Roma alla manifestazione promossa da Fratelli d’Italia e Lega contro il Governo giallorosso anche Elena Donazzan, Assessore Regionale al Lavoro del Veneto e Responsabile Nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia, partita

Governo : Donazzan - (FdI) - ‘a Roma la voce del Veneto che lavora’ : Venezia, 9 set. (AdnKronos) – Presente stamane a Roma alla manifestazione promossa da Fratelli d’Italia e Lega contro il Governo giallorosso anche Elena Donazzan, Assessore Regionale al Lavoro del Veneto e Responsabile Nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia, partita dalla sua Vicenza alle tre di questa mattina con un pullman di amministratori e militanti vicini all’esponente ...

FdI e Lega in piazza per “difendere la democrazia”. A colpi di saluti Romani : saluti romani e slogan contro il governo e la Commissione Europea hanno fatto da sfondo alla manifestazione indetta da Fratelli d'Italia e Lega per protestare contro la nascita del governo Conte bis. E Giorgia Meloni attacca: "Il governo parte male, non si pone il problema dell'indignazione popolare".Continua a leggere

Fiducia - Fdi e Lega in piazza. Salvini : «Se cambiano Quota 100 li chiudiamo nel palazzo». Coas viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

