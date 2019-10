Milan – Berlusconi è una furia | la risposta a Gazidis è tagliente | “se uno ha voglia di

Berlusconi : “Gazidis ha detto che il Milan ha rischiato la D? Sono frasi da dire al cesso” : L’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi è tornato a parlare dei rossoneri, ai microfoni di Telelombardia, subito dopo la vittoria del suo Monza. Stoccata nei confronti di Gazidis, che nella conferenza stampa di presentazione di Pioli ha affermato che il Milan ha rischiato la Serie D: “Chi l’ha detto? Gazidis? Sono frasi da non dire. Poi, se uno ha voglia di dirle, va al cesso, chiude la porta e le dice”. Poi ...

Berlusconi a Gazidis : «Ha salvato il Milan dalla D? Una frase da dire al cesso» : Oggi Silvio Berlusconi è andato a vedere il suo Monza che ha battuto l’Albino Leffe 1-0 ed è sempre più primo in classifica con otto vittorie in nove partite. Ha 24 punti, quattro punti in più del Renate e sei in più dell’Alessandria. Ma la notizia è arrivata dopo. Berlusconi è stato avvicinato dai cronisti che gli hanno chiesto delle parole pronunciate da Gazidis, ad del Milan, in occasione della presentazione di Pioli: abbiamo ...

Silvio Berlusconi : "Se oggi il Monza giocasse contro il Milan vincerebbe 3-0" : "Se oggi il Monza giocasse contro il Milan vincerebbe 3-0". Silvio Berlusconi tira una bordata alla sua ex squadra parlando durante l'iniziativa Idee Italia a Milano. "Grandi risultati, io ho osato dire con il sprezzo del rischio, che scommetterei su una vittoria del Monza sui rossoneri. Mi piacereb

Pensioni - manifestazione FI con Berlusconi sabato 28 settembre a Milano : La questione delle Pensioni rimane al centro del dibattito politico, economico e sindacale mentre si avvicina il momento della presentazione della nuova legge di Bilancio del governo giallorosso presieduto dal premier Giuseppe Conte. Un incontro nazionale sul tema della previdenza è stato promosso da Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi che già nei giorni scorsi, tramite la capogruppo del Senato Anna Maria Bernini, aveva fatto sentire ...

Milan - che stoccata da Berlusconi : “il derby mi ha deluso. Mai consigliato Giampaolo alla società. E su Boban e Maldini…” : Silvio Berlusconi deluso dall’esito del derby e dal gioco del Milan: l’ex patron rossonero svela di non aver mai consigliato Giampaolo alla società e preferisce sorvolare sulla coppia Maldini-Boban come dirigenti Il day after dopo aver perso il derby è sempre complicato, specie per i tifosi. Lo sanno bene i supporter del Milan che ieri notte hanno visto i rossoneri sconfitti nettamente dall’Inter per 0-2 nel derby di ...

Berlusconi lancia bordate al Milan : i dubbi sulla dirigenza ed il consiglio a Giampaolo : “Non sono riuscito a seguire bene il derby in tv, dopo un po’ il gioco rossonero mi ha molto deluso”. Sono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, intercettato allo stadio di Lecco da calciomercato.com dopo il successo del suo Monza. “Io ho consigliato Giampaolo? No, io non l’ho consigliato, l’ha consigliato lui (indicando Galliani). La colpa e’ sua. No, in realta’ non l’abbiamo ...

Silvio Berlusconi lancia la sfida al Milan : “Organizzate un’amichevole con il mio Monza. Finirebbe 3 a 0 per noi” : La sfida è stata lanciata. I duellanti sono Silvio Berlusconi, presidente del calcio Monza, e Paolo Scaroni, presidente del Milan. Il primo, ex patron dei rossoneri, svela: “Ho chiesto a Paolo di organizzare una bella amichevole con il Monza“. E poi scherza, o quasi: “Finirebbe 3-0 per noi”. Dopotutto il Milan in questo avvio di campionato fatica a carburare, mentre il Monza che è in serie C e dovrà sfidare il Lecco, ...

Silvio Berlusconi provoca il Milan nel giorno del derby : "Il mio Monza gliene farebbe tre" : A poche ore dal derby della Madonnina, a scaldare ulteriormente gli animi in casa Milan, oltre all'ex leggenda rossonera Zvonimir Boban in settimana, c'ha pensato anche l'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi. L'attuale presidente del Monza (che milita in Serie C) e leader di Forza Italia, ospit

Il Tribunale civile di Milano ha decretato il pignoramento dei beni di Veronica Lario - ex moglie di Silvio Berlusconi : Il Tribunale civile di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo per il pignoramento dei beni di Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, su richiesta degli avvocati di quest’ultimo. Il provvedimento arriva dopo che la Corte di Cassazione a fine

Salvini-Berlusconi - incontro a pranzo a Milano. Forza Italia : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo” : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo”: la stringata nota di Forza Italia inviata alle agenzie nel primo pomeriggio ha riassunto il succo del faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente azzurro Silvio Berlusconi, che si sono incontrati a Milano per stabilire una ripartenza insieme dopo la fine del governo gialloverde e la nascita dell’alleanza tra M5s e Pd. Il vertice si è ...

Milano Fashion Week - Luna Berlusconi celebra la donna curvy con un'opera d'arte - : Serena Pizzi La donna curvy torna al centro. MadMood organizza una serie di eventi per celebrarla e Luna Berlusconi concretizza questa bellezza in un'opera La Milano Fashion Week è alle porte. La patria della moda per eccellenza (Milano) si riempie di modelle, stilisti e specialisti del settore. E così la moda milanese festeggia il mezzo secolo di attività di Assomoda (l'associazione di Confcommercio che riunisce agenti e ...

Berlusconi parla ai giovani di FI e critica i partner di destra : “Sovranismo non può governare”. Salvini : “Starà parlando del Milan” : La destra sovranista “non potrà mai vincere da sola. E se vincesse non sarebbe in grado di governare. Sta a noi ora costruire un’alternativa di centrodestra“. Silvio Berlusconi parla ai giovani di Forza Italia a Giovinazzo, in provincia di Bari, durante la manifestazione Everest e li indica come i “protagonisti” della nuova stagione del partito. “Occorre ricostruire lo spazio politico dei liberali, dei cattolici, ...