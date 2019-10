Franco Gatti e moglie Stefania Brosio | ' Esoterismo scrittura automatica per Alessio'

Franco Gatti E MOGLIE STEFANIA/ Contatti con il figlio morto Alessio - Live Non è la d'Urso - : FRANCO GATTI e la MOGLIE STEFANIA saranno ospiti della puntata di Live - Non è la d'Urso. Parleranno dei Contatti che hanno con Alessio, il figlio morto

Franco Gatti parla del figlio : La sua disgrazia è stata che beveva troppo : La morte di un figlio è l'esperienza più devastante per un genitore, ne sa qualcosa Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, che ha perso il suo ragazzo nel 2013. Se da un lato la famiglia gli ha regalato una carriera costellata di successi, di concerti prestigiosi in tutto il mondo e di grande affetto da parte del pubblico, dall'altra gli ha tolto quanto aveva di più caro. Franco Gatti ha raccontato la morte di suo figlio Alessio durante la ...

