Fonte : romadailynews

(Di domenica 13 ottobre 2019)– Manifesta superiorità dellanella terza giornata di campionato.schiantato 4-0 ein tre giornate disputate fin qui. Sugli scudi Lindsey Thomas, autrice di una prestazione sopra le righe corredata da un gol e da un assist vincente. Nel complesso buon lavoro di squadra di tutte le ragazze in campo, in grado di metter subito le cose in chiaro dopo soli 180 secondi grazie al gol del vantaggio siglato Vanessa Bernauer. Ilalle toscane, ancora impantanate a quota zero, è il primo trionfo tra le mura amiche. Anche ieri al Tre Fontane una buona cornice di pubblico ha assiepato le tribune dell’impiantono, regalando agli astanti in gradinata 90 minuti di puro divertimento e spettacolo. Bernauer dal 1° è la mossa giusta. La svizzera marca dopo 2 giri di orologio Gara subito in discesa per coach Bavagnoli e le sue atlete, in ...

romadailynews : Empoli spazzato via: la Roma cala il poker e centra la seconda vittoria consecutiva: Roma… -