A Napoli la pittura tedesca su Berlino prima e dopo Muro

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 13 ottobre 2019)New York e Londra, aarriva. Dal 12 ottobre al 19 gennaio prossimo, sarà aperta al pubblico, presso le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Palazzo Zevallos Stigliano, l'esposizione "Berlin 1989. Lain Germaniail", a cura di Luca Beatrice."Le mille luci di New York" nel 2017 e "London Shadow" nel 2018, "Berlin 1989" chiude il trittico di mostre dedicate alle grandi città che, sul finire del 900, hanno cambiato la storia dell arte. In un percorso di 21 opere, realizzate tra il 1972 e il 2003, in prestito da gallerie e collezioni private, "Berlin 1989" presenta capolavori dei più importanti pittori tedeschi delguerra (tra cui Georg Baselitz, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Anselm Kiefer e Albert Oehlen) e consente un immersione nell energicadi fine Novecento dove prende vita unache interpreta lo spirito del tempo ...

Eferrio : RT @intesasanpaolo: Alle @gallerieditalia di Napoli si apre domani la mostra Berlin 1989, la pittura in Germania prima e dopo il Muro, che… - elisabettabusi2 : TRA ECCELLENZE MONDO DELLA POESIA,CANZONE ,CULTURA,PITTURA ED ARTE VARIA A NAPOLI, NON MANCARE! TEL. 0818862018 , - BlogNews_it : A Napoli mostra di pittura tedesca su Berlino prima e dopo Muro -