Unigram si aggiorna | introdotti gli sticker animati e altre novità

Fonte : surface-phone

(Di sabato 12 ottobre 2019), il noto client UWP di Telegram, si èto per Windows 10 questa mattina introducendo glie tante. Glisono arrivati anche su! Invia adesivileggeri e di alta qualità per esprimere le emozioni con i movimenti. Ricevili istantaneamente con qualsiasi connessione grazie ai soli 20-30 KB per. Goditi animazioni fluide a 60 fotogrammi al secondo. Crea nuovi sete caricali su @s per farli usare a chiunque. Per iniziare prova questi: Bunnyta; Resistance Dog; Office Turkey; The Foods; Melie the Cavy; Hot Cherry.Permessi globali per i gruppi: impedisci a tutti i membri di qualsiasi gruppo di pubblicare determinati tipi di contenuti. Impostazioni di gruppo unificate: rendi pubblici i gruppi, imposta gli amministratori e attiva la cronologia persistente in pochi tocchi. Controlla se i ...