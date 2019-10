Sono single ma non per colpa mia Giordana Angi è stata lasciata

Chiara Capitta - figlia Lorella Cuccarini/ "Sono single - foto del mio ex? Un ricordo…" : La giovane Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, risponde alle domande dei followers sulla sua vita sentimentale, ecco le sue parole.

VITTORIO MAGAZZÙ - CHI È LA FIDANZATA?/ "Sono single. Non ho avuto molte storie ma..." : Fidanzata VITTORIO MAGAZZÙ, chi è? Niente gossip a Verissimo. Di recente però ha rivelato: "Sono single. Non ho avuto molte storie ma...".

Uomini e Donne - Javier Martinez torna in studio per parlare a Sara : "Vorrei corteggiarti - io Sono single". Lei rifiuta (di nuovo) (VIDEO) : Javier torna in studio per parlare con Sara... Quale sarà la decisione della tronista? #UominieDonne pic.twitter.com/tE9GxXHEN1— Uomini e Donne (@UominieDonne) October 4, 2019 Pochi giorni fa a Uomini e Donne abbiamo visto Javier, uno dei corteggiatori di Sara Tozzi (nonché ex tentatore di Temptation Island) messo in seria difficoltà dopo che è stato investito dalle polemiche dovute a una segnalazione arrivata alla redazione che lo avverte ...

Chiara Giordano : "Sono single - oggi mi amo. Il mio ex marito Raoul Bova tifava per me ad Amici Celebrities" : L'abbiamo vista ad Amici Celebrities mettere in pratica la sua passione, il ballo. oggi Chiara Giordano, figlia del noto avvocato divorzista Annamaria Bernardini de Pace vive una nuova vita (da single). Il matrimonio con Raoul Bova di è concluso con una separazione nel 2013 seguita dal divorzio, tutto solo un ricordo ma la storia ha comunque lasciato il segno, è innegabile.I due sono rimasti in buoni rapporti e in un'intervista a Chi ha ...

Live-Non è la D'Urso - Anna Mazzamauro affonda Pamela Prati : "Se Sono single? Io..." - che umiliazione : Tra i vari ospiti di Barbara D'Urso nella puntata di domenica 29 settembre, di Domenica Live, ecco l'attrice Anna Mazzamauro, celebre interprete della signorina Silvani nei film di Fantozzi. Nel corso della lunga chiacchierata, la Mezzamauro ha raccontato un po’ di sé, lasciando emergere diversi ane

#Riccanza Deluxe - Farid Shirvani : "Sono tornato single - cerco di rinascere più forte ma magro grazie a Lemme" (video) : Durante il FeST, il festival delle serie tv, che si è tenuto, lo scorso weekend, a Milano, abbiamo incontrato Farid Shirvani, uno dei protagonisti di #Riccanza Deluxe, in partenza dall'8 ottobre 2019, in seconda serata, su Mtv. #Riccanza Deluxe: la quarta stagione su Mtv dall'8 ottobre. Aaron Nielsen, Camilla Neuroni e Mattia Mustica new entry prosegui la lettura#Riccanza Deluxe, Farid Shirvani: ...

“Sono single - mica casta…”. Nancy Brilli senza freni : “Uomini? Tanti” : È sempre bella da impazzire Nancy Brilli. Una di quelle donne che sembrano non essere minimamente sfiorate dall’età. Un sex symbol da sempre e per sempre. E proprio Nancy, in questi giorni ha rilasciato una lunga intervista sull’amore e sugli uomini a Oggi. L’attrice 57enne, senza un compagno accanto da due anni, dopo il doloroso addio con Roy De Vita a cui è stata legata per ben 15 anni, parla anche del divertimento sotto le lenzuola: è single ...

Nancy Brilli : Sono single ma il sesso non manca mai! : Intervistata dal settimanale Oggi, Nancy Brilli parla della sua vita affettiva e rivela: "Sono single ma il sesso non manca mai. Però è vero che adesso non ne sento un’esigenza pazzesca". Intervistata dal settimanale Oggi, Nancy Brilli parla della sua vita amorosa e rivela: "Sono single ma il sesso non manca mai". Nonostante siano passati due anni dalla fine della sua ultima relazione con il chirurgo plastico Roy De Vita, Nancy Brilli non si è ...

La vita in diretta - Rocio Munoz Morales fa una gaffe : “Sono single” : Rocio Munoz Morales fa una gaffe a La vita in diretta: “Sono una mamma single” Superospite della puntata di oggi de La vita in diretta è stata l’attrice Rocio Munoz Morales, una delle grandi protagoniste di Un passo dal cielo. L’attrice spagnola, parlando del futuro matrimonio con il suo compagno Raoul Bova, ha rivelato: “Sono una mamma single!”. Poi, però, si è accorta di aver sbagliato termine e si è ...

Per gli sviluppatori di GreedFall i giochi in single player non Sono morti : I giochi a giocatore singolo sono morti? Secondo Spiders, studio di sviluppo di GreedFall, i giochi in single player non sono morti, anzi.Spiders ha creato un gioco di ruolo che ha senza dubbio riempito il vuoto che BioWare ha lasciato con i suoi giochi pubblicati negli ultimi tempi. Poiché BioWare si sta spostando su giochi basati sui servizi, Spiders potrebbe essere il nuovo BioWare? Solo il tempo lo dirà, ma lo studio è impegnato al 100% in ...

Bianca Guaccero e Nicola Ventola - nessun riavvicinamento : “Sono single” : Bianca Guaccero e Nicola Ventola: la conduttrice di Detto Fatto smentisce il ritorno di fiamma e spiega cosa sta accadendo nessun riavvicinamento tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola. La conduttrice di Detto Fatto ha già avuto una storia d’amore con l’ex calciatore dall’anno 1996 al 2001. A lanciare il gossip su un loro presunto ritorno […] L'articolo Bianca Guaccero e Nicola Ventola, nessun riavvicinamento: “Sono ...

Bianca Guaccero : "Sono single. Con Nicola Ventola solo amicizia" : A lanciare l'indiscrezione era stato il settimanale Chi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini aveva paparazzato Bianca Guaccero in compagnia dell'ex calciatore Nicola Ventola, con il quale aveva avuto già una storia dal 1996 al 2001.Il mondo del gossip così si era scatenato all'idea di un riavvicinamento, ma la diretta interessata in un'intervista a Il Giornale ha chiarito una volta per tutte: "Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da ...

Taylor Mega risponde ai fan Sono single da sei mesi : Taylor Mega è stata ospite di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque”,e a quanto pare avrebbe un nuovo amore, un ragazzo spagnolo stando a quanto rivelato da Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo”, che sostiene di avere delle foto che immortalano la ragazza in compagnia di un giovane. Su “Instagram Stories”, Taylor Mega, rispondendo alle domande dei follower, ha spiegato: «sono single da sei mesi». E sulle presunte foto che Signoretti ...

Taylor Mega Sono single da sei mesi : Taylor Mega due giorni fa era stata ospite di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque”, avrebbe un nuovo amore, un ragazzo spagnolo. Almeno, stando a quanto rivelato da Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo”, che sostiene di avere delle foto che immortalano la ragazza in compagnia di un giovane. Su “Instagram Stories”, Taylor Mega, rispondendo alle domande dei follower, ha spiegato: «sono single da sei mesi». E sulle presunte foto che ...