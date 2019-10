Siria | quei 12mila foreign fighter che allarmano l' Europa

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 12 ottobre 2019) Dodicimilache tornano in libertà, non più “custoditi” dalle milizie curde impegnate nel respingere l’invasione turca, per scatenare una nuova, sanguinosa Jihad globale. Dodicimila 1 combattenti di Daesh (Isis) a cui si aggiungono i 70mila loro famigliari prigionieri dei curdi nel nord della, tra i quali vi sono molti adolescenti indottrinati alla causa del Califfato e della Jihad e potenzialmente addestrati a compiere attacchi e attentati suicidi. E’ allarme rosso, soprattutto per l’. E in essa per l’Italia. A lanciarlo è stato lo stesso Conte. “Le migliaia dis sotto il controllo dei curdi rischiano di essere liberati. Quindi paradossalmente anziché risolvere la questione dei terroristi la può aggravare ancora di più”, ha detto il premier a Piazza ...

