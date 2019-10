Schianto sulla Lecce-Brindisi | carabiniere ubriaco contromano provoca un morto e due

Incidente Chivasso - Schianto sulla Torino-Milano : bimbo incastrato con la mamma tra le lamiere : Tragedia sfiorata sull'autostrada A4 Torino-Milano all'altezza di Chivasso: due auto si sono tamponate per cause in via di accertamento all'alba di oggi. All'interno di una delle due vetture viaggiavano una donna con il figlio piccolo seduto nel suo seggiolino sul sedile posteriore che sono rimasti incastrati tra le lamiere della macchina. Trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita.Continua a leggere

Auto contromano in autostrada - Schianto sulla A10 : diversi feriti e coda in direzione Francia : L'incidente stradale nel tratto tra Arma di Taggia e Sanremo dell'Autostrada dei Fiori. Una vettura guidata d un anziano avrebbe imboccato la carreggiata in senso opposto di marcia coinvolgendo poi altri mezzi di passaggio. Un primo bilancio dell'accaduto parla di almeno cinque persone ferite ma fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni.Continua a leggere

Dramma sulla A14 - due morti : lo Schianto è stato terribile : Incidente mortale nella notte sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena, in direzione Bologna. Nello scontro tra due auto – avvenuto all’altezza del chilometro 107 poco prima delle 1.15 – hanno perso la vita due persone mentre altre tre sono rimaste ferite: una in maniera lieve mentre due sono state condotte all’Ospedale di Cesena in codice 3, ossia di massima gravità. Dopo ...

Tragico Schianto in autostrada : due morti e tre feriti sulla A14 : L'incidente mortale nelle prime ore di sabato sulla autostrada Bologna-Taranto, nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena...