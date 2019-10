Operazione Black Lotus

Operazione antimafia Black Cat - oltre 3 secoli e mezzo di carcere (NOMI e FOTO) : Si chiude il Processo Black Cat. Duro colpo alla mafia da parte della prima sezione penale d’Appello di Palermo che ha confermato quanto era stato disposto nell’ambito del processo contro la cosa nostra di Termini Imerese, San Mauro Castelverde e Trabia. Sommati fanno oltre tre secoli e mezzo gli anni di carcere inflitti a boss s gregari. [See image gallery at www.direttasicilia.it] Eccetto qualche assoluzione parziale e in alcuni ...