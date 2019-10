LIVE Superbike | GP Argentina 2019 in DIRETTA | Bautista scappa via | lotta tra Rea e

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-3 Van Der Mark ha ormai detto addio alla possibilità di salire sul podio, questa gara potrebbe pesare in ottica terzo posto della classifica generale. -4 Il turco adesso è a poco più di mezzo secondo dal campione del mondo, sarà battaglia fino all’ultimo metro! -5 Lo spagnolo ha tanto margine, solo lui può perderla, bellainvece tra Rea e Razgatlioglu per la seconda piazza. -6 Gara liscia per il momento, nessuna caduta nonostante i problemi della pista. -7 Benissimo Haslam, che ha ripreso Lowes per la quinta piazza, davanti situazione stabile. -8ha decisamente allungato, adesso diventa difficile per gli altri, ma nulla è impossibile. -9 Razgatlioglu prova a farsi sotto, Van Der Mark sembra allontanarsi dal podio. -10 Si stacca Rea, che adesso deve recuperare quasi tre secondi. -11 Miglior tempo per, che ...

zazoomblog : LIVE Superbike GP Argentina 2019 in DIRETTA: è testa a testa tra Bautista e Rea a 13 giri dalla fine! - #Superbike… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Argentina 2019 in DIRETTA: tra poco comincia la battaglia per la superpole favoriti Rea Bautista… - zazoomnews : LIVE Superbike GP Argentina 2019 in DIRETTA: gara1 scontro frontale tra Rea e Bautista per la vittoria -… -