Il Giappone fa i conti con il tifone Hagibis | si registrano due morti e diversi feriti

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il tanto temutoè arrivato in, provocando (al momento) la morte di due persone e il ferimento di altre cinque. Si registra anche un numero non imprecisato di dispersi. Da giorni il paese del Sol levante era in stato di allerta: dopo la sospensione di alcuni match del mondiale di rugby e il rinvio delle qualifiche di Formula 1, nelle ultime ore le autorità hanno provveduto all'evacuazione di moltissime persone nelle prefetture di Shizuoka, Gunma, Wakayama e Mie. Cancellati anche tutti i voli in arrivo e in partenza da Tokyo, oltre che i treni ad alta velocità (i cosiddetti "Shinkansen").: il più forte degli ultimi 61 anni inImpressionanti le caratteristiche del: i venti misurati indicano picchi di 200 km orari, con piogge torrenziali e onde alte un paio di metri lungo le coste esposte. Il servizio meteorologicose ha ...

