Fumo | le donne che fumano sono più a rischio malattie | come artrite a tumori ma i tassi

Tumore della vescica : 5600 nuovi casi tra le donne - il Fumo ne aumenta le probabilità : La sigaretta ‘accende’ il rischio di alcuni tumori nelle donne, in particolare della vescica e delle vie uroteliali superiori. Sono 57 mila le donne, in Italia, colpite da malattia (vs 212mila uomini), secondo i dati Airtum (Associazione italiana registro tumori) per un totale complessivo di 269mila casi, ma solo per il 2018 sono attese fra le donne circa 5.600 nuove diagnosi. Le stime in crescita sono direttamente proporzionali al ...