Catania | con Black Lotus arrestati 31 appartenenti a cosa nostra

Catania - blitz contro il clan Santapaola-Ercolano. In manette 32 affiliati : L'operazione, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha svelato la nuova riorganizzazione della cosca. Arresti in tutta Italia

Catania - cantante neomelodica denunciata. Con i soldi del reddito di cittadinanza incide un disco : Irruzione della polizia nel quartiere di Librino. La donna, Agatina Arena, gestiva un supermarket abusivo in un palazzo occupato

L'Etna si risveglia con attività stromboliana - disagi per i voli a Catania : L'Etna torna a dare spettacolo ed a creare qualche disagio. E' ripresa, stamane, l'attivita' stromboliana sul vulcano. disagi per voli a Catania

Concorsi Asp Catania : pubblicato bando per Infermieri e Oss. Al via le candidature : In Gazzetta Ufficiale speciale Concorsi ed esami n.79 del 4 Ottobre 2019 è stato pubblicato il bando dei Concorsi Asp Catania, a seguito delle delibere del Direttore Generale n. 853 e 891 dell’11 Luglio 2019, per l’assunzione di 397 Infermieri e 227 Oss tramite procedure di mobilità regionali e interregionali e un conseguente concorso pubblico. In questo articolo approfondiamo posti, requisiti e prove di selezione per i Concorsi Asp ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : vincono all’esordio Catania - Padova e Roma : Non ci sono grandi sorprese nella prima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: vince il Catania, che in casa supera per 11-7 Milano, mentre il big match di giornata va al Padova, che batte il Rapallo per 13-10. Tra le big non delude la Roma, che strapazza Trieste per 17-8. Esordio corsaro per il Verona, che passa per 7-11 in casa del Bogliasco, e per la Florentia, che supera in trasferta l’Ancona per 5-7. 1^ giornata – ...

Medicina - la Sicilia diventa traino della Neuroradiologia con le eccellenze di Catania - Messina e Palermo : La Sicilia come punto di riferimento per la Neuroradiologia. A fare da traino, i reparti degli ospedali Cannizzaro di Catania, del Policlinico di Messina, e del Civico di Palermo, diretti rispettivamente dai primari Concetto Cristaudo, Marcello Longo e Maria Pia Pappalardo, che hanno organizzato, a Siracusa, il congresso nazionale dell’Ainr, associazione italiana di Neuroradiologia diagnostica ed interventistica. L’iniziativa, giunta alla sua ...

Incidente Catania - auto finisce contro guardrail e prende fuoco : 47enne morto carbonizzato : Incidente mortale all'alba di oggi a Catania: un uomo di 47 anni, Giulio Sebastiano Calogero, è morto carbonizzato dopo che la sua auto ha preso fuoco nell'impatto contro un guardrail sull'Asse dei servizi. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere l'incendio ed estrarre il cadavere dalle lamiere. Indagini in corso.Continua a leggere

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb : il Catania può portare a casa un risultato positivo : Pronostici Serie C – Si torna in campo per il campionato di Serie C, la stagione entra sempre più nel vivo, in particolar modo grande spettacolo nel Girone C con tante squadre in grado di lottare per la vittoria del campionato e per la promozione. Il turno si apre con la partita tra Teramo e Rieti, alta tensione per gli ospiti che nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti con il ribaltone in panchina. L’Avellino affronta in ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : favorite - outsider e possibili sorprese. Orizzonte Catania vuole riconfermare il titolo : Tutto pronto, sabato 5 ottobre si apre, con la prima giornata, il campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile. Scatta dunque la regular season, con il titolo che verrà assegnato a maggio dopo le finali. Andiamo a scoprire le possibili favorite e sorprese in chiave vittoria. La compagine più attesa è ovviamente l’Orizzonte Catania, che si è imposta nella passata stagione. Le campionesse d’Italia vanno a caccia di una nuova vittoria ...

Rifiuti : discariche Catania presentano conto a Rap - 1 - 2 mln per il mese di agosto (2) : (AdnKronos) - I sindacati sottolineano che la "precoce" saturazione della VI vasca è stata "causata da ripetute ordinanze regionali che hanno imposto ai cancelli della discarica di Palermo di essere aperti a più di 50 comuni della provincia palermitana e di quella trapanese. E se la VII vasca non è

Rifiuti : discariche Catania presentano conto a Rap - 1 - 2 mln per il mese di agosto : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Inconcludenti vertici tra le istituzioni", "nessuna concreta soluzione al problema" ma "ben 1,2 milioni di euro richiesti alla Rap dalle discariche di Catania per i conferimenti del solo mese di agosto". I sindacati lanciano l'allarme sull'emergenza dei Rifiuti di Pale

Rifiuti : discariche Catania presentano conto a Rap - 1 - 2 mln per il mese di agosto : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – “Inconcludenti vertici tra le istituzioni”, “nessuna concreta soluzione al problema” ma “ben 1,2 milioni di euro richiesti alla Rap dalle discariche di Catania per i conferimenti del solo mese di agosto”. I sindacati lanciano l’allarme sull’emergenza dei Rifiuti di Palermo. “Non assisteremo inermi al rischio di interruzione della continuità ...

Catania - settantenne minacciava di morte con un revolver ex moglie e figlia - arrestato : Sofia Dinolfo A Catania, un uomo minacciava di morte con un revolver l'ex moglie e la figlia abitanti nel confinante appartamento, l'allarme è stato lanciato dai passanti minacciava ex moglie e figlia con un revolver ed è stato arrestato. E’ successo a Catania in un’abitazione di via Del Principe, all’interno del quartiere San Cristoforo nel fine settimana. Tutto è partito da una chiamata ai carabinieri da parte dei passanti che ...

Arrestato chef Chiaramonte a Catania : preparava alimenti con la cannabis : Lo chef Carmelo Chiaramonte, 50 anni, è stato Arrestato dai carabinieri a Trecastagni (Ct) perché trovato in possesso di due piante di marijuana alte due metri e mezzo, di mezzo chilo di infiorescenze di canapa indiana e di vino e barattoli di olive, caffè e tonno aromatizzati alla cannabis. E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: tra questi barattoli di olive con l’etichetta ...