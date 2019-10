Carabiniere guida contromano | un morto

Fonte : blogo

(Di sabato 12 ottobre 2019) Unforestale a bordo di una vettura Bmw ha causato un incidente percorrendoper oltre 10 chilometri la statale 613 Lecce-Brindisi. Il bilancio è di une due feriti: l’incidente è avvenuto intorno alle 4:30 di sabato mattina e, stando alle prime informazioni, le condizioni dei due feriti no sarebbero gravi. Ilè risultato positivo all’alcoltest cui è stato sottoposto in ospedale, dove si trova ricoverato per le ferite rimediate durante lo scontro. Autotrenoin autostrada: il conducente era ubriaco (VIDEO) La polizia evita una tragedia sull’A10: autotrenoin autostrada, il conducente hato per circa due chilometri contro il senso di marcia, uné stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it ...

