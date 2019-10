Bordoni FI | “Raccolte 15mila firme per mandare a casa la sindaca Raggi”

Fonte : romadailynews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Politica Roma – “Grande mobilitazione di Forza Italia nelle piazze dei municipi romani dove, con il sostegno e l’affetto di tantissime persone, si è voluto dare un segnale forte e manifestare il nostro pesante dissenso contro l’Amministrazione della Capitale d’Italia”. Così in una nota Davidecoordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina. “I cittadini romani hanno risposto con grande partecipazione affollando i gazebo di Forza Italia e si stima che al termine della giornata saranno circa 15 mila leraccolte perlaVirginia Raggi. Proprio dai cittadini si deve ripartire per portare avanti il rinnovato programma di Forza Italia mirato a riprendere il controllo di una Capitale in balia di sé stessa e di una guida dissennata i cui effetti disastrosi sono sotto gli occhi di tutti. Il grande impegno ...

