Arrestato il mostro di Nantes | uccise moglie e 4 figli | in fuga per 8 anni con un

Arrestato il «mostro di Nantes» : 8 anni fa aveva ucciso la moglie e i quattro figli : L’uomo è accusato di aver sterminato la famiglia e di averla sotterrata nel giardino di casa insieme ai resti dei due cani. Era in fuga dal 2011, ed è stato catturato a Glasgow, in Scozia

Catania - padre mostro abusa la figlia disabile : Arrestato dai carabinieri : Un uomo di 60 anni avrebbe violentato sessualmente in modo sistematico la figlia con problemi mentali. Un padre, per anni, ha abusato sessualmente della figlia disabile ed è stato arrestato dai carabinieri. La vicenda a Catania e il genitore-mostro è un uomo di 60 anni, mentre la vittima degli abusi è, oggi, una ragazza di 24 anni.\\ Le indagini, coordinate dalla Procura etnea, hanno portato alla luce le violenze commesse dal ...