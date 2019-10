Trentino | “infiltrazioni mafiose in due cooperative che producono vino e piccoli frutti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) L’ombra della mafia e del riciclaggio sulle attività vitivinicole in. La Procura e il Nucleo di Polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza hanno aperto un’inchiesta per possibili infiltrazioniin due importanti societàtrentine. Gli accertamenti, per il momento consistiti nell’acquisizione di documenti, stanno suscitando molta preoccupazione in una zona che si considera indenne da fenomeni di criminalità organizzata. I finanzieri hanno effettuato perquisizioni presso le cantine Mezzacorona, nella sede della società cooperativa Sant’Orsola e nella sede di società siciliane. Stanno cercando di ricostruire i rapporti commerciali legati all’acquisto di immobili e terreni, nonché di vini e. E’ lo stesso procuratore capo Sandro Raimondi ad avere la titolarità del fascicolo. Il sospetto è che le cosche possano ...

