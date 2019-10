Terremoto | Sergio Pirozzi a processo per il crollo di una palazzina ad Amatrice che

L'ex sindaco di Amatrice - Sergio Pirozzi - a processo per il crollo di una palazzina che provocò 7 morti durante il Terremoto : L’ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, attuale consigliere regionale del Lazio (Fratelli d’Italia), è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Rieti per il crollo, durante il terremoto del 24 agosto 2016, della palazzina ex Ina Casa, in piazza Augusto Sagnotti, in cui morirono sette inquilini.Secondo le conclusioni dell’inchiesta, condotta dai pm Lorenzo Francia e Rocco Gustavo Maruotti, la palazzina, in ...