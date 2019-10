Maltrattamenti durante il parto | il Consiglio d’Europa approva una risoluzione

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Episiotomie e palpazioni vaginali effettuate senza consenso, pressione sul fondo dell’utero o interventi dolorosi eseguiti senza anestesia. E, ancora, comportamenti sessistile visite mediche. La violenza ostetrica e ginecologica è stata portata alla luce, in Italia dalla, campagna social #bastatacere e dall’Osservatorio sulla Violenza Ostetrica: dall’indagine della Doxa risultava che due mamme su 10, quindi circa 1 milione, si sono sentite maltrattateil(anche se i risultati sono poi stati ridimensionati da un successivo sondaggio Aogoi, Sigo e Agui dove il 95% delle donne aveva promosso i ginecologi e il 90% consigliato lo stesso read un’amica). Ma la violenza ostetrica e ginecologica, classificata come violenza contro le donne nel quadro normativo della Convenzione di Istanbul, è un problema che non riguarda solo l’Italia. Per questo il...

