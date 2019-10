Fondo pensione complementare 2019 | tutte le agevolazioni fiscali

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Aderire a unè divenuto sempre più indispensabile oggigiorno. Infatti, per garantirsi un potere d’acquisto sempre costante nel tempo, sia in età lavorativa che durante la, evitando quindi di trovarsi nel primo assegno pensionistico un importo al di sotto delle proprie aspettative, ecco che mettere da parte mensilmente piccole somme diventa assolutamente fondamentale. Gli strumenti per aderire a unanon mancano: si va dai semplici “Fondi” ai “Piani Individuali Pensionistici”, conosciuto con l’acronimo di PIP. La finalità è comune: accumulare, mese dopo mese, somme di denaro che verranno poi restituiti, con la rivalutazione (cioè gli interessi), una volta andati in. Si tratta di strumenti estremamente flessibili, poiché si può scegliere di sospendere il, in caso di difficoltà economica, e riprenderlo in ...

