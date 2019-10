È morto Alexei Leonov | il primo essere umano a fare una passeggiata spaziale

Fonte : wired

(Di venerdì 11 ottobre 2019) La primadiLenov nel 1965 (foto: Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images)L’agenziarussa Roscosmos ha fatto sapere che alcune ore fa è, noto perstato ilcosmonauta a compiere una(Eva). Aveva 85 anni. La sua assistente Natalia Filimonova ha detto all’Agence France Presse che soffriva da tempo di una malattia, ma non ha specificato quale fosse.era nato a Listvyanka, una cittadina nella Russia sud-orientale, e all’età di 30 anni aveva preso parte ad una missionenota come Voshod 2. Proprio durante questa operazione, aveva aperto il portellone della capsula e si era avventurato fuori, rimanendoci per 12 minuti e 9 secondi. La scena fu ripresa e trasmessa in diretta da una telecamera che Lenov aveva azionato uscendo.(foto: Anton ...

