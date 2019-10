Cyberpunk 2077 | l' abilità Demon Software farà sì che i nemici si attacchino fra di loro

Cyberpunk 2077 - durante il PAX Australia è stata presentata una nuova e peculiare abilità : Uno dei giochi più attesi del 2020 è sicuramente Cyberpunk 2077, protagonista in questi giorni durante il PAX Australia. CD Projekt RED ha mostrato un gameplay di circa un'ora in cui sono apparse alcune delle abilità che troveremo nel gioco.Tra queste ve n'è una in particolare, chiamata "Demon Software" in cui V, il protagonista, può attaccare il nemico senza alzare un muscolo. In cosa consiste? Ebbene, durante il PAX questa abilità è stata ...

Tutti i videogiochi a Lucca Comics & Games 2019 : da Cyberpunk 2077 a Dragon Ball Z Kakarot : Non mancheranno di certo i videogiochi a Lucca Comics & Games 2019. La prossima edizione della celebre kermesse toscana - che da anni abbraccia il popolo geek da ogni parte d'Europa - aprirà i battenti il 30 ottobre fino al 3 novembre, tra le strade di uno dei centri urbani più suggestivi dello Stivale. Come comunicato sul sito ufficiale della manifestazione, le opere in pixel e poligoni saranno perfettamente integrate nello spirito ...

Cyberpunk 2077 sarà mostrato al pubblico al PAX Australia con una presentazione di 45 minuti : Cyberpunk 2077 sarà mostrato al pubblico in occasione del PAX Australia a Melbourne di questo fine settimana. Questo segna la prima volta in cui il gioco sarà mostrato al pubblico in Australia. L'attesissimo RPG di CDPR è stato mostrato alla stampa negli ultimi due anni, ma questo evento renderà più facile per i partecipanti Australiani vederlo di persona. Il PAX Australia si svolgerà dall'11 al 13 ottobre 2019. In programma ci sono tre ...

La Night City di Cyberpunk 2077 sarà enorme e piena di attività ma CDPR punta sulla qualità piuttosto che sulla quantità : Quando si tratta di giochi open world, il più delle volte, la quantità ha la precedenza rispetto alla qualità. Troppo spesso, certi titoli offrono mondi assolutamente enormi ai giocatori, che sono pieni di quest secondarie e attività opzionali, che di solito finiscono per essere troppo ripetitive o troppo insignificanti.Con Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED questo non sarà un problema. Gli sviluppatori hanno parlato molto dell'impatto che le ...

Una demo pubblica di Cyberpunk 2077 sarà mostrata all'EGX di Berlino : Riguardo Cyberpunk 2077 riceviamo notizie costanti, nonostante l'uscita sia ancora lontana. Questo dimostra quanto sia atteso il gioco e come CD Projekt RED stia gestendo il flusso di informazioni. Ebbene, ora apprendiamo che a novembre assisteremo a una demo di gameplay pubblica all'EGX di Berlino.EGX Berlin è una convention più piccola che si tiene a Berlino e oggi Playfront ha confermato che una demo di gioco pubblica dell'atteso RPG sarà ...

"Il mondo di Cyberpunk 2077 sarà pieno di storie da esplorare" : I fan si aspettano molto da Cyberpunk 2077, il che non è sorprendente, considerando il fatto che il gioco è stato sviluppato dallo studio di The Witcher 3. Per questo motivo, soprattutto, i giocatori si aspettano un RPG che permetta un'immersione all'interno di un mondo pieno di personaggi e storie avvincenti, sia che si tratti della trama principale o delle quest secondarie.Secondo CDPR, questo è esattamente quello che il gioco offrirà. ...

Come è nata la Night City di Cyberpunk 2077? Ce lo spiega CD Projekt RED : Cyberpunk 2077 sta cercando di essere uno dei più grandi giochi in uscita nel 2020. Il titolo, Come saprete, trae ispirazione da Cyberpunk 2020 di Mike Pondsmith e gli sviluppatori non l'hanno di certo dimenticato. CDPR, infatti, nella creazione di Night City è partito proprio dalla base di Cyberpunk 2020.Parlando con GamesIndustry, Marthe Jonkers, Concept Art Coordinator dello studio, ha affermato che il team ha esaminato a fondo Cyberpunk ...

Il supporto post lancio di Cyberpunk 2077 sarà simile a quello di The Witcher 3 : The Witcher 3 ha avuto uno dei migliori modelli post-lancio che abbiamo visto. Oltre agli aggiornamenti ordinari che hanno migliorato e ottimizzato l'esperienza tenendo conto del feedback dei giocatori, il gioco ha anche ricevuto due espansioni a pagamento, entrambe grandi, ricche di attività e di ottima qualità. Con Cyberpunk 2077, CD Projekt RED farà qualcosa di simile.Parlando in un'intervista con VGC, Max Pears, level designer di CD Projekt ...

Potrete scoprire Cyberpunk 2077 in anteprima a Milan Games Week : le novità : Senza paura di esagerare, Cyberpunk 2077 è il videogioco più atteso dagli appassionati di actionRPG degli ultimi anni. Naturale, quando allo sviluppo figurano i ragazzi di CD Projekt RED, gli stessi che nel tempo ci hanno regalato la sontuosa trilogia ruolistica di The Witcher. In uscita il 16 aprile 2020, il nuovo titolo della software house polacca raccoglie quella eredità e la stravolge, abbracciando una visuale in prima persona, meccaniche ...

L'universo di Cyberpunk 2077 alla Milan Games Week 2019 : Bandai Namco Entertainment Italia e CD Projekt RED hanno il piacere di invitare tutti i partecipanti alla Milan Games Week powered by TIM a sperimentare un primo assaggio delle atmosfere cupe e futuristiche di Cyberpunk 2077. Dal 27 al 29 settembre 2019 al Padiglione 08 della Milan Games Week (Fiera Milano Rho) aprirà, per la prima volta in Italia, il Cyberpunk 2077 World - uno stand in cui sarà possibile vivere alcune delle iconiche scene ...

Il multiplayer di Cyberpunk 2077? Lavoro extra perché abbia senso nel lore del gioco : Nonostante uno sviluppo che va avanti da diversi anni e una data di uscita fissata per il 16 aprile 2020 che sulla carta è ancora tutto sommato lontana il multiplayer di Cyberpunk 2077 arriverà solo dopo il lancio all'interno di quello che dovrebbe essere un aggiornamento completamente gratuito. Ma a cosa è dovuta la necessità di ulteriore sviluppo e di tempo extra su questa particolare modalità?Sembrerebbe tutta una questione di qualità. Questo ...

CD Projekt RED torna a spiegare perché Cyberpunk 2077 avrà una prospettiva in prima persona : Dopo l'uscita di The Witcher 3, tutta l'attenzione di CD Projekt RED si è spostata su Cyberpunk 2077. Questa è un'altra esperienza di gioco di ruolo open-world per i giocatori, ma ambientata in un lontano futuro e mentre ci sono un sacco di fan desiderosi di mettere le mani su una copia dell'attesissimo titolo, si scopre che alcuni giocatori in realtà sono rimasti delusi per la prospettiva in prima persona decisa dagli sviluppatori.Tuttavia, la ...

Cyberpunk 2077 non includerà alcuna fetch quest : CD Projekt RED prende molto sul serio le missioni secondarie all'interno dei titoli. The Witcher 3, un gioco pieno di storie secondarie opzionali e memorabili, è stato un esempio piuttosto importante e sperano di replicare (e forse anche superare) quanto fatto con il precedente gioco con l'imminente Cyberpunk 2077.Probabilmente non ci sono molte persone che sono preoccupate per la qualità delle missioni secondarie nel prossimo gioco di ruolo, ma ...