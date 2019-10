Catania | l' Etna erutta cenere Chiusa una parte dello spazio aereo

Etnabook : gran finale di chiusura per il primo Festival del libro e della cultura di Catania : Volge al termine la prima edizione di Etnabook, Festival del libro e della cultura di Catania, che si è rivelata un successo al di là delle aspettative. Si è assistito a una partecipazione numerosa e sentita da parte del pubblico, nonostante gli orari lavorativi e le condizioni climatiche incerte che avrebbero potuto scoraggiarne la partecipazione. Tutto ciò ha confermato l’interesse sincero e il desiderio della città di Catania di essere ...

Etnabook : inizia con il botto la prima edizione del Festival del libro di Catania : La pioggia di ieri non ha fermato il treno culturale di Etnabook, primo Festival del libro e della cultura di Catania. A dare il via alla manifestazione, l’incontro con il giornalista Daniele Lo Porto e il prof. Tino Vittorio sulla figura storica di Nino Milazzo. Si è parlato, inoltre, di Graphic Novel con la Scuola del fumetto di Palermo e, successivamente, nelle ore pomeridiane si sono svolti tutti gli altri eventi in programma: “Nascere in ...

Etnabook : tutto pronto per il debutto del primo Festival del libro e della cultura di Catania : La settimana decisiva è arrivata e, finalmente, si darà il via al primo Festival del libro nella città di Catania. I giorni 19, 20 e 21 settembre rappresenteranno uno slancio culturale che coinvolgerà la città dell’elefante e tutto l’hinterland. Infatti, i vari incontri, le mostre e le proiezioni si terranno non solo all’interno della CGIL di Catania, centro operativo della manifestazione, ma anche nelle librerie che hanno appoggiato il ...

Etnabook - Festival del libro e della cultura di Catania : il programma completo : Una conferenza stampa ricca di ospiti e interventi quella che si è svolta questa mattina presso il Salone Russo, sede della CGIL di Catania, partner del Festival. Ad aprire i lavori, Giacomo Rota, Segretario Generale CGIL Catania che ha espresso fortemente il suo appoggio a Etnabook. Il calendario dell’iniziativa è stato presentato dal direttivo organizzativo composto da Cirino Cristaldi e Giampiero Gobbi. Il Festival sarà anticipato da un ...

Arriva Etnabook - il Primo Festival del Libro e della Cultura di Catania : È con immenso orgoglio che la direzione organizzativa di Etnabook, Festival del Libro e della Cultura di Catania invita alla conferenza stampa di presentazione del programma della prima edizione della manifestazione Culturale che si svolgerà dal 19 al 21 settembre 2019. L’incontro, a cui sono invitati i giornalisti e i cittadini, si terrà martedì 10 settembre presso il Salone Russo, sede della CGIL Catania, in via Crociferi, 40 alle ore ...