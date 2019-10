ATP Shanghai – Berrettini Show! Thiem eliminato in due set | l’azzurro in semifinale

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 6-4 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano trionfa e torna nei primi otto della Race per le ATP Finals! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio! 6-4 SERVIZIO E DRITTO VINCENTE DI BERRETTINI! Semifinale per il romano che torna tra i primi otto della Race e affronterà Sascha Zverev! A-40 Rovescio largo di Thiem, terzo match point. 40-40 Prima vincente di Berrettini. Thiem si lamenta perché ha chiesto il challenge ma l’arbitro non ...

LIVE Berrettini-Thiem 4-3 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano a caccia della semifinale e del sogno ATP Finals - è cominciato il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Passante di rovescio in rete di Thiem con Berrettini che aveva fatto serve and volley. A-40 Prima vincente di Berrettini. 40-40 Non tiene lo scambio dal fondo col dritto Thiem, annullata la palla break. 30-40 Dritto stavolta in rete di Berrettini, palla break. 30-30 Dritto lungo di Berrettini. 30-15 Bel punto dal fondo di Matteo con Thiem che sta sui teloni di fondo campo. 15-15 Brutta ...

LIVE Berrettini-Thiem 3-2 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano a caccia della semifinale e del sogno ATP Finals - è cominciato il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Gran rovescio lungolinea di Thiem, sbaglia di dritto Berrettini. 15-0 Servizio vincente di Thiem. 3-2 Game dominato col dritto da Berrettini, Thiem continuamente costretto all’errore. 40-0 Dritto vincente di Berrettini. 30-0 Gran dritto di Berrettini, sbaglia Thiem. 15-0 Volée di dritto vincente di Berrettini. 2-2 Risposta di rovescio in rete di Berrettini. 40-15 Recupero vincente ...

DIRETTA/ Berrettini Thiem - risultato 0-0 - streaming video : si gioca! - ATP Shanghai - : DIRETTA Berrettini Thiem: streaming video e tv, risultato live 0-0, Inizia il match dei quarti di finale del torneo ATP di tennis di Shanghai.

LIVE Berrettini-Thiem - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano a caccia della semifinale e del sogno ATP Finals - è cominciato il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Rovescio in rete di Thiem. 15.12 E’ iniziato il match, al servizio Berrettini. 15.10 I due protagonisti stanno provando i servizi, fra pochissimo si comincia! 15.09 C’è un solo precedente tra i due tennisti e risale al terzo turno dello Slam parigino dell’anno scorso quando Thiem vinse in quattro set col punteggio di 6-3 6-7 6-3 6-2 contro un Berrettini che solo allora ...

ATP Shanghai – Federer si ferma ai quarti : Zverev vola in semifinale : Zverev vola in semifinale al torneo ATP di Shanghai: Federer eliminato ai quarti di finale Si ferma ai quarti di finale il percorso di Roger Federer al “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Dopo l’eliminazione di Novak Djokovic, anche il tennista svizzero deve arrendersi: è Zverev dunque a ...

ATP Shanghai : nei quarti Berrettini-Thiem - oggi in tv su Sky : È Matteo Berrettini l'unico italiano rimasto in corsa all'ATP Rolex Masters di Shanghai (Cina). Nella mattinata di oggi infatti Fabio Fognini ha ceduto in due set al russo Daniil Medvedev (6-3 7-6), nel primo dei quarti di finale in programma. Toccherà proprio a "Berretto" chiudere la giornata affrontando l'austriaco Dominic Thiem nel match che vale la semifinale. Match difficile, ma tutto da giocare La sfida che attende il 23enne romano è senza ...

DIRETTA BERRETTINI THIEM/ Streaming video : la crescita dell'azzuro - ATP Shanghai - : DIRETTA BERRETTINI THIEM. Streaming video e tv, risultato live del match dei quarti di finale del torneo di tennis ATP Shanghai. La crescita dell'azzurro.

LIVE Berrettini-Thiem - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano a caccia della semifinale e del sogno ATP Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca del match di Fabio Fognini – La cronaca del match di Matteo Berrettini La cronaca del match di Roger Federer – Il riepilogo degli ottavi di finale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai tra Matteo Berrettini e l’austriaco Dominic Thiem! Il 23enne romano tenta di coronare una stagione ...

ATP Shanghai – Eliminato Novak Djokovic! Tsitsipas trionfa in rimonta e vola in semifinale : Novak Djokovic sconfitto ai quarti di finale di Shanghai: Stefanos Tsitsipas strappa un importante successo sul numero 1 al mondo Dopo 2 ore e 4 minuti di gioco Novak Djokovic alza bandiera bianca. Il tennista serbo, numero 1 al mondo, è stato sconfitto a sorpresa da Stefanos Tsitsipas. Nonostante il primo set perso 6-3, il tennista greco, attuale numero 7 al mondo, è rimasto in partita riuscendo a completare una clamorosa rimonta nei due ...

ATP Shanghai – Fognini ko ai quarti di finale : decisivo il tie-break del secondo set contro Medvedev : Fabio Fognini sconfitto ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista azzurro sconfitto in due set da Daniil Medvedev Disco rosso per Fabio Fognini ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai. Il tennista azzurro, numero 12 del ranking mondiale maschile, nonché decima testa di serie del torneo asiatico, è stato sconfitto in 1 ora e 28 minuti dal russo Daniil Medvedev. Il russo, numero 4 al mondo, si è imposto con il punteggio di 6-3 / ...

Diretta ATP Shanghai 2019/ Djokovic-Tsitsipas e Zverev-Federer streaming video e tv : Diretta Atp Shanghai 2019 Djokovic-Tsitsipas e Zverev-Federer streaming video e tv: orario e risultato dei quarti di finale nel torneo di tennis.

Diretta Berrettini Thiem/ Streaming video - quote - risultato live - ATP Shanghai 2019 - : Diretta Berrettini Thiem. Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per i quarti di finale del torneo ATP di tennis di Shanghai

LIVE Fognini-Medvedev - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 0-1 - il ligure sogna la semifinale - con vista sulle ATP Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e dritto per il russo. 15-0 Ace di Medvedev. 1-1 Ace di Fognini che chiude il suo primo game al servizio. 40-15 Altro errore per il russo. 30-0 Medvedev sbaglia di rovescio. 15-0 Ottima prima di servizio per Fognini. 0-1 Medvedev tiene il primo turno al servizio a zero. 40-0 Finisce fuori anche l’accelerazione di dritto del ligure. 30-0 Ottima prima di Medvedev. 15-0 In ...