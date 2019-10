Vigili del Fuoco | realizzati dei filmati e una APP per facilitare i soccorritori

Italia Under 21 impegnata domani in Irlanda : le parole del ct Nicolato alla Vigilia : “Sarà una gara dura perché l’Irlanda ha buoni giocatori, che stanno facendo bene. Ma anche noi vogliamo fare la nostra partita e cercare di vincere”. Sono le parole del ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato alla vigilia del match degli azzurrini in Irlanda (Tallaght Stadium di Dublino ore 21.05 Italiane, diretta Tv Rai3). “Sarà un grande momento di confronto per noi, che abbiamo appena iniziato la nostra ...

Milano - bruciano dieci auto in centro. L’intervento dei Vigili del fuoco in soggettiva : I vigili del fuoco del comando di Milano distaccamento Sardegna, sono intervenuto alle 5.50 di mercoledì, lungo via Barbavara, nel centro della città, per una serie di incendi che hanno interessato una decina di vetture in sosta. I vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento dei roghi e alla bonifica e messa in sicurezza dei luoghi. L'articolo Milano, bruciano dieci auto in centro. L’intervento dei vigili del fuoco in ...

Verona : Vigili del fuoco - domani al Filarmonico concerto per 80 anni fondazione : Verona, 9 ott. (AdnKronos) - domani alle 20,30 al teatro Filarmonico di Verona concerto della banda nazionale dei Vigili del fuoco in occasione dell’ottantesimo anno della fondazione del Corpo. I Vigili del fuoco furono istituiti come Corpo Nazionale nel 1939, riunendo i vari Corpi dei pompieri comu

Golf - la Rolex Pro Am dà il via all’Open d’Italia : grande spettacolo alla Vigilia del torneo : Nella vigilia del torneo, l’Olgiata Golf Club ospita la gara a squadre. In campo, insieme ai top player dell’European Tour, anche Andrea Pirlo e Claudio Amendola Il 76° Open d’Italia, l’edizione dei record, punta di diamante del Progetto Ryder Cup 2022 della Federazione Italiana Golf, in programma sul percorso dell’Olgiata Golf Club da giovedì 10 ottobre a domenica 13, sarà anticipato domani, mercoledì 9, dalla Rolex Pro Am, che farà da ...

Ti sei perso in montagna (o al mare) e sei senza connessione Internet? Il tutorial dei Vigili del fuoco per capire dove ti trovi : Chiamare i soccorsi, quando si ha bisogno d’aiuto, implica sempre la conoscenza della propria posizione. Quando siamo in città è facile capire con esattezza dove ci si trovi. Ma quando siamo al mare o in montagna, e per di più senza connessione Internet, come si fa? In questo breve video i Vigili del fuoco spiegano come fare. Basta seguire pochi, semplici passi, utilissimi in caso di necessità. L'articolo Ti sei perso in montagna (o al ...

Milano - in piazza Vigili del Fuoco un uomo molesta due bambini di 4 anni al parco : Un episodio grave si è verificato ieri pomeriggio, lunedì 7 ottobre, a Milano, precisamente a piazza Vigili del Fuoco, in zona Lambrate, nel rione Rubattino. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, un uomo di etnia rom di 50 anni, già noto pregiudicato, ha molestato due bimbi di 4 anni che stavano tranquillamente giocando in un parco. A poca distanza da loro c'erano le loro mamme, che hanno assistito incredule alla scena che gli ...

Vento forte in Toscana : cade albero a Follonica - diversi gli interventi dei Vigili del fuoco : La perturbazione atlantica giunta sull'Italia è scivolata nelle ultime ore velocemente verso Sud, lasciando alle sue spalle un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni...

Incendi boschivi : dal 10 giugno 67mila interventi dei Vigili del fuoco : Dal 10 giugno a oggi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per contrastare gli Incendi boschivi in Italia sono stati oltre 67mila. Fondamentale l’impiego della flotta aerea del Corpo nazionale con 15 Canadair, 4 elicotteri Eriksson S-64 e 3 elicotteri Drago VF: i mezzi hanno effettuato 3.054 ore di volo, 13.242 lanci di acqua e sostanze estinguenti. Le regioni più colpite sono state la Sicilia con 17.399 interventi, la Puglia con ...

Si lancia nel fiume con uno zaino pieno di libri sulle spalle : salvato dai Vigili del fuoco : L'uomo, un cittadino italiano di 66 anni, è stato portato in codice rosso in ospedale dopo essere stato recuperato dai...

Inter-Juventus - Conte tra scelte e rabbia alla Vigilia del Derby d’Italia : “via la mia stella dallo Stadium? Deficienti - ignoranti e stupidi” : Antonio Conte alla vigilia di Inter-Juventus: le parole del tecnico nerazzurro in vista del Derby d’Italia I tifosi fremono, il conto alla rovescia è iniziata: domani sera l’Inter ospita al San Siro la Juventus per il primo Derby d’Italia della stagione 2019-20. alla vigilia del match sono stati i tecnici delle due squadre i protagonisti indiscussi, con le relative conferenze stampa durante le quali hanno raccontato le ...

Lazio – Inzaghi da applausi alla Vigilia della sfida col Bologna : “il mio pensiero va a Mihajlovic - è stato molto importante per me” : Simone Inzaghi dal cuore d’oro: le parole del tecnico della Lazio per Mihajlovic sono da applausi alla vigilia della sfida col Bologna E’ tutto pronto per la sfida tra Bologna e Lazio, in programma domani tra Bologna e Lazio, al Dallara. alla vigilia del match, Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha voluto rivolgere un pensiero all’amico ed ex compagno di squadra Sinisa Mihajlovic, allenatore dei rossoblu: “il ...

Inter-Juventus - Sarri con i piedi per terra alla Vigilia del derby d’Italia : “questa sfida vale zero per lo Scudetto” : Maurizio Sarri pronto per la grande sfida di domani tra Inter e Juventus: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del derby d’Italia Mancano poco più di 24 ore per il derby d’Italia: domani sera Inter e Juventus si sfideranno a Milano per un match che si prospetta ricco di spettacolo. alla vigilia del match, Maurizio Sarri ha raccontato le sue sensazioni in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti, tra ...

Modella e star di Instagram fermata senza patente - per non pagare la multa si “offre” a due Vigili : Una star di Instragram è stata arrestata e condannata a 18 mesi di galera per aver cercato di corrompere due vigili. La ragazza, una Modella russa di 24 anni, Kira Mayer divenuta una delle più apprezzate donne del suo paese su Instagram è stata fermata da due vigili nel pieno centro di Mosca mentre era alla guida della sua lussuosa Mercedes. I vigili hanno chiesto alla Modella di fornire i documenti. Ma la bella Kira Mayer non aveva ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – La carica degli azzurri alla Vigilia della sfida con il Sudafrica : L’Italia è pronta alla grande sfida: domani la partita contro il Sudafrica, le sensazioni degli azzurri Meteo incerto con alternanza di sole e una pioggia sullo stile inglese hanno accolto la Nazionale Italiana Rugby durante il Captain’s Run allo Shizuoka Stadium Ecopa che domani alle 18.45 locali (11.45 italiane) affronterà il Sudafrica nella gara valida per il terzo incontro nel Girone B alla Rugby World Cup in Giappone, ...