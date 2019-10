Tutte le novità su PlayStation 5 | l' analisi del Digital Foundry - articolo

Il Decreto clima arriva domani al Consiglio dei ministri : Tutte le novità : Sarà discusso domani in Consiglio dei ministri il testo finale del Decreto clima: ad annunciarlo è lo stesso ministro per l'Ambiente, Sergio Costa, che anticipa qualche novità contenute nell'ultima bozza: dagli incentivi per i prodotti sfusi (o alla spina) ai cambiamenti per l'eco-rottamazione per quanto rigurda i cittadini che risiedono nelle aree più inquinate del Paese e i fondi per gli eco-scuolabus.Continua a leggere

Mario Kart Tour si aggiorna con piste e personaggi : Tutte le novità in arrivo l’8 ottobre : L'ultima scommessa mobile di Nintendo fa rima con Mario Kart Tour. Dopo aver conquistato i videogiocatori su console fin dai tempi del SNES, la serie corsistica con protagonista Mario e molti dei personaggi più amati della casa nipponica è infatti sbarcata anche su dispositivi mobile a settembre, permettendo a chiunque possieda uno smartphone di scendere in pista scaricando gratuitamente il gioco da App Store e Google Play Store. Naturalmente ...

Abolizione del superticket sanitario : il ticket si pagherà in base al reddito - ecco Tutte le novità previste : “Abbiamo due miliardi in più nel Fondo sanitario nazionale nel 2020 rispetto all’anno precedente. Basta tagli e più risorse per il Sistema sanitario nazionale. Ora ci dobbiamo sedere al tavolo con le Regioni per sottoscrivere il patto per la salute nel minor tempo possibile”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha annunciato tre novità: lo stanziamento di due miliardi in più nel 2020, l’Abolizione del superticket e la ...

Che fine ha fatto Android 10 su molti OnePlus 7 e 7 Pro? Tutte le novità : Non tutti i possessori di OnePlus 7 e 7 Pro hanno già beneficiato dell'aggiornamento Android 10. Sebbene, la distribuzione del firmware sia partita più di 10 giorni fa a livello globale, non mancano gli utenti completamente rimasti a secco della notifica via OTA del pacchetto software. Cosa sta succedendo e quali sono i tempi necessari ancora per l'avvio dell'adeguamento? La comunità di supporto OnePlus attraverso il forum ufficiale del ...

Manovra 2020 : Tutte le novità su uso contanti e carte di credito : Manovra 2020: novità su uso contanti e carte di credito. L’evasione fiscale è da sempre considerata una priorità da affrontare da ogni governo in carica, ma le misure per contrastare efficacemente il problema sono state poche finora (tra queste rientrano i controlli avviati sull’uso contanti), e quelle che sono state messe in atto, non hanno sempre sortito i risultati sperati. Anche nelle intenzioni dell’attuale governo “giallo-rosso”, la ...

Pensioni 2020 : Tutte le novità in arrivo nella nuova Legge di bilancio : Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da forti cambiamenti in ambito politico, con la nuova squadra di governo che si appresta a guidare il nostro Paese verso la Legge di bilancio 2020, che rappresenta uno snodo fondamentale soprattutto per quel che concerne il capitolo Pensioni. L’intento principale del Conte bis, come ormai noto, è quello di mettere i conti in regola per evitare innescare le famose “clausole di salvaguardia”. Per ...

Legge di Bilancio 2020 : Quota 100 - Flat Tax e bonus. Tutte le novità : Legge di Bilancio 2020: Quota 100, Flat Tax e bonus. Tutte le novità Legge di Bilancio 2020 – Una delle novità della prossima manovra potrebbe essere legata ai bonus. Un elemento da collegare al potenziamento dei pagamenti elettronici e finalizzati a combattere così l’evasione fiscale. Oltre a questo c’è grande attesa per le decisioni che riguarderanno Quota 100 e Flat tax. Legge di Bilancio 2020, il superbonus ...

Concorsi Scuola - aggiornamento DEF 2019 : Tutte le novità : Approvata dal Consiglio dei Ministri la Nota di aggiornamento al DEF 2019, il Documento di Economia e Finanza, con importanti novità nel comparto Scuola e in particolare sui Concorsi Scuola. Vediamo i punti salienti del documento. novità sul Concorso Ordinario e Straordinario Scuola Secondaria aggiornamento Def 2019: le novità sulla Scuola Nel documento di aggiornamento Def 2019 al capitolo quarto “Le riforme e le raccomandazioni del ...

La nuova mappa di Apex Legends Stagione 3 si mostra in video : Tutte le novità : Apex Legends Stagione 3 è finalmente reale. Dopo interminabili settimane di rumor a rincorrersi senza sosta sul web, gli sviluppatori di Respawn Entertainment e il publisher Electronic Arts hanno ufficializzato l'esistenza della nuova Stagione del loro Battle Royale, da scaricare in via del tutto gratuita - con acquisti opzionali in-game tramite microtransazioni - su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questo significa che molto presto tutti i ...

Anche Andy dei Bluvertigo in giuria ad Area Sanremo : Tutte le novità dalla presentazione ufficiale : Area Sanremo porterà 2 giovani al Festival del 2020, dopo numerose fasi selettive. La prima fase è quella che si svolgerà a Sanremo in due tornate dal 18 al 20 e dal 25 al 27 ottobre. La seconda fase si svolgerà invece dall'8 al 10 novembre ed emergeranno da lì gli 8 vincitori. Due di questi andranno ad unirsi ai 6 di Sanremo Giovani per comporre gli 8 ufficialmente in gara al Festival di Sanremo 2020 nella categoria delle Nuove Proposte. ...

Tutte le novità PlayStation per i prossimi mesi : (Foto: Naughty Dog) Assai ricco il piatto messo in tavola dall’appuntamento State of Play di settembre 2019 andato in streaming nella serata del 24 settembre, svelando numerose novità a riguardo dell’universo PlayStation. La novità più importante è stata l’ufficializzazione di The Last of Us 2, esclusiva di PS4 che sarà resa disponibile dal prossimo 21 febbraio 2020. Per l’occasione è stato anche mostrato un nuovo trailer ...

Torna L’Eredità - Tutte le novità della nuova stagione dai giochi alle professoresse : Riparte L’Eredità su Rai 1 da mercoledì 25 settembre Torna il quiz del preserale e riparte di mercoledì, un giorno insolito, forse necessario per le puntate saltate di Reazione a Catena tra crisi di governo e speciali di vario genere. L’Eredità riparte mercoledì 25 settembre sempre alle 18:45 e con Flavio Insinna alla guida. Arrivato alla diciottesima edizione e vicino alla soglia di 4000 puntate che hanno visto alla guida Amadeus, ...

State of Play e Inside Xbox : Tutte le novità e annunci : Tra ieri sera e questa notte, Sony e Microsoft hanno tenuto in diretta i State of Play e Inside Xbox, durante i quali sono stati fatti degli annunci che vi riassumiamo a seguire. State of Play Mostrata per la prima volta la Modalità Storia di Call of Duty Modern Warfare con un Trailer e annunciati dei contenuti esclusivi PS4 Resa disponibile la DEMO di MediEvil sul Playstation Store con i primi livelli di gioco The Last of Us ...