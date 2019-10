Spazzolino da denti | dove tenerlo e quando cambiarlo

Fonte : dilei

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Forse non tutti sanno che loda, teoricamente alleato della nostra salute orale, si può trasformare in un nemico pericoloso, portatore di germi e batteri. Questo accadelonon è conservato nella maniera giusta o non viene sostituitosi dovrebbe. D’altronde, non è così scontato sapere come efarlo. A tal proposito, ci vengono in aiuto gli esperti. Nella fattispecie, la microbiologa dell’Università di Auckland Siouxsie Wiles ha spiegato dettagliatamente come non conservare loe i rischi che si corrono. Molti tengono infatti lodain un bicchiere o contenitore sul lavandino, altri coperto in un cassetto o in un armadietto dei medicinali, ma entrambe le soluzioni sono scorrette e poco igieniche. Una ricerca americana del 2015 aveva infatti dimostrato come lo, conservato sul lavandino, magari ...

peppe844 : RT @UltraVioletta25: Indovinate chi,ieri, si è presa uno spazzolino da denti nuovo tutto rosso, setole comprese, e stamane, soprappensiero,… - Rainbow_Uapa : RT @UltraVioletta25: Indovinate chi,ieri, si è presa uno spazzolino da denti nuovo tutto rosso, setole comprese, e stamane, soprappensiero,… - luisaMononoke : RT @UltraVioletta25: Indovinate chi,ieri, si è presa uno spazzolino da denti nuovo tutto rosso, setole comprese, e stamane, soprappensiero,… -