Simone Biles diventa la ginnasta più decorata nella storia dei campionati mondiali

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles - la padrona dell’artistica. Quinta apoteosi - la più grande di sempre : ha rivoluzionato lo sport : Trovare gli aggettivi giusti per descrivere Simone Biles diventa sempre più difficile, ormai il rischio di finire nel banale è davvero molto elevato. Siamo semplicemente di fronte alla più forte ginnasta di tutti i tempi, alla più strabiliante, a quella capace di spingere questo sport ai limiti dell’umano, a un’atleta in grado di eseguire movimenti che soltanto lei è capace di fare. Anzi, li inventa proprio dal nulla, immaginando ...

VIDEO Simone Biles Campionessa del Mondo : i quattro esercizi del trionfo all-around - che dominio del fenomeno : Simone Biles si è laureata Campionessa del Mondo all-around per la quinta volta in carriera. La Reginetta della Polvere di Magnesio si è imposta a Stoccarda col totale di 58.999, un punteggio straripante ma inferiore rispetto alle potenzialità della statunitense che sperava di sfondare il muro dei 60 punti. La 22enne di Columbus ha giganteggiato con il doppio salto-triplo avvitamento al corpo libero e con lo Tsukahara avvitato in uscita alla ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles - il quinto scettro da Regina all-around. Giorgia Villa 16^ con caduta - Iorio infortunata : C’è solo un’unica, grande, irripetibile, inimitabile Reginetta della Polvere di Magnesio. Simone Biles si è laureata Campionessa del Mondo all-around per la quinta volta in carriera, la statunitense ha letteralmente dominato la finale del concorso generale individuale andata in scena alla Schleyer Halle di Stoccarda e ha compiuto un ulteriore passo nella storia di questo sport: in Germania si è messa al collo il sedicesimo oro ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles vince l’all-around - quinto titolo. Giorgia Villa 16^ - Iorio infortunata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Rimanente con noi per cronaca, video, approfondimenti. Appuntamento a domani (ore 16.00) per la Finale all-around maschile. 18.18 Giorgia Villa conclude in sedicesima posizione (54.232) a causa di una caduta alla trave e di un corpo libero impreciso, oggi però non c’era il passo per fare il 56.3 da medaglia. Elisa Iorio non ha terminato la prova, si è ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles lanciatissima verso il trionfo - Giorgia Villa fuori dai Giochi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Melanie De Jesus 13.500 alla trave ma la francese è fuori dai Giochi dopo le due cadute alla trave. 17.37 Attenzione a Flavia Saraiva. La brasiliana ha piazzato un paio di diagonali da brividi al corpo libero, stampa 13.933 e ha un totale di 41.266. Ultima rotazione al volteggio per la sudamericana anche se il distacco da Tang (2 punti) e Melnikova (1) sembra incolmabile. 17.34 ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles domina a metà gara - Giorgia Villa cade alla trave : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Imprecisa? Ma prende comunque 14.633 (6.2). Che Simone Biles. Riuscirà a fare 15.400 al corpo libero per toccare i 60 punti?. 17.19 Esercizio non pulitissimo della fuoriclasse, imprecisa rispetto ai suoi standard anche nello Tsukahra avvitato. 17.18 Simone Biles sulla trave… 17.17 Simone Biles lanciatissima verso il quinto titolo iridato, dietro è battaglia pura per le ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles allunga subito al volteggio - Giorgia Villa bene sugli staggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35 CLASSIFICA DOPO LA PRIMA ROTAZIONE. La statunitense Simone Biles è al comando col 15.233 ottenuto al volteggio, alle sue spalle ci sono la belga Nina Derwael (15.200) e la tedesca Ellie Seitz (14.866) che si sono esibite alle parallele. I doppi avvitamenti alla tavola sono valsi 14.633 e 14.466 alla francese Melanie De Jesus Dos Santos (14.633) e la statunitense Sunisa Lee (14.466), ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around - Simone Biles per il dominio. Giorgia Villa ci prova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Giorgia Villa sogna l’impresa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, pomeriggio di fuoco alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) dove oggi si incorona la Reginetta della Polvere di Magnesio: oggi si premia la ragazza più completa nel concorso generale, la migliore atleta sui ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finale all-around. Simone Biles per la quinta incoronazione a Reginetta. Battaglia per il podio - Giorgia Villa outsider : Simone Biles si prepara per l’ennesima incoronazione a Reginetta della Polvere di Magnesio. Oggi pomeriggio (dalle ore 16.00) si disputerà la Finale all-around dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica e la statunitense è la favorita annunciata di una gara già scritta in partenza e oggettivamente scontata, solo una serie infinita di errori marchiani (come ad esempio tre cadute) potrebbere riaprire la prova sul giro completo e offrire un ...

La marziana Simone Biles ai mondiali di ginnastica : Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Simone Biles Non guardate la pedana e nemmeno l’attrezzo, guardate in alto, solo così vedrete Simone Biles. La campionessa di ginnastica artistica statunitense è in gara ai mondiali a Stoccarda, in Germania, e già nelle qualificazioni ha mostrato le sue doti marziane. Fa salti che le altre nemmeno riescono a ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’analisi delle qualifiche. La prepotenza di Simone Biles - il pass dell’Italia - tante conferme e molte sorprese : Le qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, andate in scena tra venerdì e sabato per quanto riguarda il settore femminile, ci hanno lasciato diverse suggestioni e sensazioni. Analizziamo nel dettaglio quanto è successo a Stoccarda, alla vigilia delle varie finali che scatteranno domani con l’atto conclusivo del concorso a squadre. CLICCA QUI PER TUTTE LE QUALIFICATE ALLE FINALI DEI Mondiali UN PIANETA A PARTE – ...

VIDEO Simone Biles nella leggenda ai Mondiali. Doppio salto-triplo avvitamento al corpo libero. Tsukahara avvitato alla trave : Simone Biles è ufficialmente nella leggenda della ginnastica artistica. Durante le qualificazioni dei Mondiali 2019 di ginnastica artistica ha eseguito il mitologico Doppio salto con triplo avvitamento al corpo libero, si tratta di un nuovo elemento che ha costretto i giudici addirittura a creare la difficoltà J talmente è complesso: sarà il Biles II nel codice dei punteggi. Non finisce qui perché la statunitense ha poi eseguito un meraviglioso ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles marziana - straripanti novità e 59.4 da fenomeno. Gli USA dominano le qualifiche : Simone Biles ha illuminato la scena ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, la Reginetta della Polvere di Magnesio ha toccato quota 59.432 punti nel concorso generale: la statunitense non è riuscita nell’impresa di sfondare il muro dei 60 punti ma ancora una volta si è confermata imprendibile e lanciatissima verso il quinto titolo iridato sul giro completo. La Campionessa del Mondo ha incominciato la gara con un divino esercizio al corpo ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : ITALIA IN FINALE! USA spaziali con Simone Biles. Definite le qualificate alle finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca settima suddisione: l’ITALIA affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l’Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all’ITALIA, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! Cronaca decima suddivisione: Russia bellissima. Melnikova, Spiridonova, Akhaimova di lusso Le pagelle dell’ITALIA, profondo rosso ...