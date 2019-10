Rbm Assicurazione Salute | “Modello integrativo può affiancare Ssn”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Firenze, 10 ott. (AdnKronos) – “La tutela dellaè un diritto fondamentale, l’articolo 32 è uno dei pilastri della nostra Costituzione e caratterizza l’impianto del welfare del nostro Paese. In questa ottica l’augurio è che chi ha assunto nuove responsabilità di governo includa in una valutazione di sostenibilità del sistema sanitario tutti coloro che hanno a cuore ladei cittadini”. è l’auspicio di Marco Vecchietti, Amministratore delegato e direttore generale di Rbm, rivolto al ministro dellaRoberto Speranza, a margine della tavola rotonda dell’evento ‘Lo stato didei cittadini e del sistemain Italia’, al Forum Sistemaalla stazione Leopolda di Firenze.“L’articolo 32 indica infatti un obiettivo e non uno strumento, ovvero la tutela della ...

