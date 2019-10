OnePlus svela prezzo e disponibilità di OnePlus 7T per l’Italia

La pagina di supporto OnePlus svela le varianti della gamma OnePlus 7T che eseguirà da subito Android 10 : La serie OnePlus 7T è stata menzionata nella pagina di supporto ufficiale di OnePlus dove erano presenti dei riferimenti che confermavano che OnePlus 7T sarà disponibile nelle varianti con 8 GB di RAM e 128 GB oppure 256 GB di memoria di archiviazione, mentre OnePlus 7T Pro sarà disponibile nelle versioni con 8 GB di RAM oppure 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione (almeno in India). L'articolo La pagina di supporto OnePlus svela le varianti ...

Sul forum ufficiale di OnePlus il produttore ha mostrato per la prima volta quello che sarà il design di OnePlus 7T.