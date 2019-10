Napoli | Koulibaly tranquillizza i tifosi azzurri | “il mercato non mi interessa | voglio

Calciomercato Napoli - Koulibaly nel mirino del Manchester United : la situazione : Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino del Manchester United: la situazione Calciomercato Napoli Koulibaly| Una partenza da horror per il Manchester United, che adesso sembra praticamente costretto ad intervenire sul mercato a gennaio per provare a sistemare le cose. Oltre che ad un problema offensivo, anche la difesa scricchiola e non poco, e per questo motivo la dirigenza inglese, come riporta Goal.com, pare abbia deciso di puntare ...

L’ex ds del Genk sminuisce il Napoli : «Peccato che Koulibaly non sia in un grande club europeo» : Alla vigilia di Genk-Napoli l’ex direttore generale del club belga, Dirk Degraen, ha parlato ai microfoni di Sky di Kalidou Koulibaly. “Il Genk lo ha venduto per 10 milioni di euro, oltre a bonus. È un peccato che non abbia ancora fatto il passaggio a un vero club europeo, ma penso che sia difficile portare qualcuno via da De Laurentiis”. Come riporta il portale olandese VoetbalNieuws.be, queste dichiarazioni hanno ...

Live Genk-Napoli live 0-0 Koulibaly e Milik : che occasioni : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...

Genk - Mazzù e Uronen in conferenza : “Servirà equilibrio contro il Napoli - la vittoria è possibile daremo tutto per vincere. Ancelotti? Ammiro il suo curriculum. Su Mertens e Koulibaly…” : La conferenza stampa del tecnico del Genk Mazzù accompagnato da Uronen Champions League – Genk-Napoli, la gara si svolgerà in Belgio alle ore 18:55. Il tecnico del Genk Felice Mazzù, ha parlato in conferenza stampa accompagnato da un calciatore Jere Uronen. La conferenza stampa Felice Mazzù Un giocatore che hai voglia di incontrare? “Il Napoli è tra le migliori squadre d’Europa, ha tante stelle e noi dovremo ...

Genk-Napoli - la carica del presidente belga : “Tutto è possibile dobbiamo crederci”. E sull’ex Koulibaly… : “Tutto è possibile nel calcio e dobbiamo crederci sempre”. Così Peter Croonen, presidente del Genk, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli. “Faremo il meglio possibile. Siamo stati sotto gli standard contro il Salisburgo, dobbiamo alzare gli standard ed alzare il livello contro il Napoli, ma anche contro il Liverpool”, ha aggiunto. ...

Gorius : “Koulibaly ha sofferto molto per i cori razzisti. Al Napoli si trova benissimo. Futuro? Tutti ambiscono ad un top club” : Gorius parla di Koulibaly: le sue dichiarazioni Entrambi cresciuti nel Metz, entrambi francesi di nascita, entrambi arrivati nel Genk nel luglio del 2012. L’amicizia tra Kalidou Koulibaly e Julien Gorius, centrocampista svincolatosi dopo un’esperienza nel campionato cinese, dura ancora oggi. Il calciatore si è raccontato in un’intervista concessa all’edizione odierna de Il Mattino. Dalle sue parole si denota il grande amore che ...

Mazzù (Genk) : “Contro il Napoli stadio pieno. Il presidente preparerà qualcosa per Koulibaly” : L’allenatore del Genk, Felice Mazzù, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista dell’impegno di Champions contro il Napoli, mercoledì. “La partita con il Sint-Truiden è stata molto particolare, vincevamo 3-0, poi la gara è stata sospesa per 17 minuti per gli scontri sugli spalti, ci siamo deconcentrati e siamo molto delusi per aver mollato, dando la possibilità di rimonta ai nostri avversari, è ...

LIVE Napoli-Brescia - Serie A in DIRETTA : le Rondinelle proveranno ad infastidire i partenopei privi di Koulibaly : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Le Rondinelle hanno perso contro il Milan per 1-0, il Bologna venendo rimontati da 3-1 a 3-4 con un uomo in meno e perdendo per 1-2 contro la Juventus dopo aver offerto un’ottima prestazione. Sorprenderà anche oggi? 11.58 Il Brescia vuole continuare a sorprendere: le sconfitte giunte sin qui sono arrivate dopo buone prestazioni durante l’arco dei 90′. 11.56 Oggi non ci ...

Alvino : “Napoli formazione anti-Brescia - simile a quella vista col Lecce. Netto il fallo su Llorente bisognava protestare subito. Multa Koulibaly…” : Alvino sul fallo subito da Llorente e sulle ultime di formazione per Napoli-Brescia Il giornalista di TV Luna Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”, per parlare del fallo su Llorente e per qualche notizia sulla possibile formazione azzurra contro il Brescia. Ecco quanto ha detto: “Multa per Koulibaly? Sono questioni interne al club, c’è un regolamento e vedremo se la ...

Gazzetta : il Napoli multa Koulibaly. Lui all’arbitro una frase simile a “fai schifo” : Due giornate di squalifica e una multa, è stata la decisione del Giudice Sportivo per l’espressione “gravemente ingiuriosa” rivolta da Koulibaly contro l’arbitro Di Bello nel finale di Napoli-Cagliari. La frase incriminata dovrebbe essere qualcosa di simile a «fai schifo», ripetuto più volte nei confronti dell’arbitro. Un atteggiamento sicuramente sbagliato e Koulibaly ne è pentito. La Gazzetta dello Sport scrive che il ...

Squalifica Koulibaly - il legale del Napoli : “valutazioni in corso” : “Squalifica Koulibaly? Attualmente non e’ partito nessun percorso in quanto la decisione e’ fresca e per entrare nel vivo bisognerebbe leggere questa frase reiterata pronunciata da Koulibaly. Il Napoli non mi ha ancora contattato, credo stia facendo le adeguate considerazioni per poi passare la palla all’ambito legale. Per questa situazione, ad ora, siamo al round zero”. Sono le dichiarazioni a Radio Marte, ...

Gazzetta : la difesa è il punto debole del Napoli. A Koulibaly e Manolas manca equilibrio : Questo avvio di campionato non è proprio come Ancelotti lo aveva immaginato. Il Napoli ha già incassato 9 reti nelle prime 5 giornate. Probabilmente, l’allenatore le aveva previste in tutto il girone d’andata. Invece, si ritrova a dover gestire un problema che potrebbe mettere in discussione il suo progetto: l’Inter è già a più 6. La coppia Koulibaly-Manolas avrebbe dovuto rappresentare il muro della difesa del Napoli, come immaginato in ...

Damascelli : nel deserto del San Paolo - il Napoli va fuori di testa con l’espulsione di Koulibaly : A parte il Meazza di San Siro, scrive Tony Damascelli su Il Giornale, gli stadi in cui si è giocato ieri sera trasmettevano solo “una malinconia da campi di paese, curve e gradoni vuoti” Una moria che attribuisce a motivi economici, sembra, perché scrive: “siamo a fine mese, la paga non è ancora stata incassata e, dunque, meglio evitare spese superflue con questo football già carissimo. Che è poi il calcio amato da quelli che ...

Napoli-Cagliari - le pagelle di Forzazzurri : Insigne disastroso - Koulibaly perde la testa : Napoli Cagliari pagelle| Termina il match tra Napoli e Cagliari, molto equilibrato in certi punti e sicuramente molto tattico. Senza troppi indugi, andiamo a spulciare quelli che sono i voti e le pagelle stilate dalla redazione di Forzazzurri.net. Le pagelle di Napoli-Cagliari Meret, 6: Non viene praticamente mai impegnato, il portiere italiano non può nulla sul gol subito. Di Lorenzo 6.5: Buona partita del laterale destro che anche oggi ...