Masters 1000 Shanghai 2019 | Roger Federer vola ai quarti di finale | David Goffin spreca

Fognini-Medvedev - Masters 1000 Shanghai 2019 : programma - orari e tv : Fabio Fognini continua il suo percorso nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) sconfiggendo il n.9 del mondo Karen Khachanov, che lo aveva sconfitto a Pechino nell’ultimo confronto, con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 48 minuti di partita. Un match ben giocato da Fabio dal punto di vista tecnico e tattico, al cospetto di un Khachanov decisamente falloso (44 errori non forzati). Con questo risultato, il ligure raggiunge per la prima volta in ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fognini e Berrettini fanno la storia! Due azzurri in ballo per le Finals : Fabio Fognini e Matteo Berrettini fanno la storia: mai era successo che in un Masters 1000 sul cemento due italiani raggiungessero i quarti di finale e mai era accaduto che due azzurri fossero in ballo per le ATP Finals di Londra. Un 2019 per il Tennis maschile italiano da ricordare perché i riscontri sono considerevoli e non da sottovalutare. Se il ligure è stato il primo a vincere un 1000 a Montecarlo, Berrettini è stato il primo a ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Matteo Berrettini è un rullo compressore! Sconfitto Bautista Agut e quarti conquistati : Matteo Berrettini come Fabio Fognini. L’azzurro conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai (Cina) sconfiggendo lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.10 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 in 1 ora e 57 minuti di partita. Una prestazione di grande solidità tecnica e mentale per l’azzurro, capace di fronteggiare con successo i momenti di difficoltà del confronto e di spuntarla con merito. ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 7-6 6-4 - il romano raggiunge Fognini nei quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. E’ una vittoria pesantissima per Berrettini, che, in attesa di Zverev e Goffin, si è ripreso l’ottava posizione nella Race to London. E’ una splendida giornata per il tennis italiano, che festeggia la qualificazione ai quarti di Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Il romano affronterà il vincente di Thiem-Basilashvili, ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 7-6 5-4 - l’azzurro recupera il break di svantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 DUE MATCH POINT PER BERRETTINI! 15-30 Bravissimo Bautista. Lo spagnolo si difende benissimo e alla fine chiude con il rovescio incrociato. 0-30 Lungo anche il dritto di Bautista. Forza Matteo! E’ l’occasione! 0-15 Scambio lungo e alla fine vinto da Berrettini. 5-4 Berrettini tiene a zero il servizio. Ora Bautista serve per restare nel match. 40-0 Altra ottima prima del ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 7-6 4-3 - l’azzurro recupera il break di svantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Berrettini tiene il servizio e si porta avanti nel secondo set. 40-30 Berrettini sbaglia una facilissima volèe a campo aperto. 40-15 Berrettini affossa il dritto. 40-0 Terzo ace consecutivo di Berrettini. 30-0 Ancora ace di Berrettini. 15-0 Ace di Berrettini. 3-3 break DI BERRETTINI! Bravissimo il romano a rimanere nel set. Tutto da rifare per Bautista. 40-A Ancora palla break! In ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 7-6 2-3 - lo spagnolo avanti di un break nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Brutto errore di dritto su una palla facile per Berrettini. 15-30 Bautista sbaglia la volèe. 15-15 Lungo il dritto di Bautista Agut. 2-3 Berrettini si salva e resta attacco al secondo set. A-40 Servizio e dritto del romano. 40-40 Ottima prima di servizio per l’azzurro. 30-40 Lunga la risposta dello spagnolo. 15-40 Ci sono due palle break per lo spagnolo. 15-30 Bautista sbaglia con ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 7-6 1-0 - il romano conquista il primo set al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio e dritto dello spagnolo. 1-0 Ottimo game per Berrettini. 40-0 Altro punto diretto con il servizio per l’azzurro. 30-0 Prima vincente di Berrettini. 15-0 Subito un vincente di dritto per il romano. Riparte il match. Sarà Berrettini a servire per primo nel secondo set Dopo oltre un’ora Matteo Berrettini vince il tie-break del primo set. Davvero fondamentale aver ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 6-6 - si va al tie-break nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 SI VA AL tie-break! 40-30 Berrettini chiude a rete. 30-30 Finalmente la prima di servizio! 15-30 Berrettini vince un punto a rete anche in maniera fortunata. Speriamo possa comunque dare una scossa all’azzurro. 0-30 Bautista non sbaglia più ed obbliga il romano all’errore 0-15 Altro errore di Berrettini. 5-6 Bautista recupera il break di svantaggio e si porta anche avanti nel ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 5-4 - il romano serve per il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A C’è ancora una palla break dopo l’errore di rovescio del romano. 40-40 Pazzesco ace di Berrettini. 30-40 Palla break per Bautista. Stecca con il dritto l’azzurro. 30-30 In corridoio il dritto in corsa di Berrettini. 30-0 Ace di Matteo (il sesto). 15-0 Splendido vincente di dritto di Berrettini. 5-4 Bautista rimane aggrappato al set, ma ora Berrettini serve per chiudere ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 4-3 - il romano conserva il break di vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Si ferma sul nastro il dritto di Berrettini. 40-30 Molto bravo Matteo con il drop shot a rete. 40-15 Altro errore di rovescio dell’azzurro. 30-15 Berrettini affossa il rovescio in rete. 4-2 Berrettini tiene agevolmente il servizio. 40-15 Altra prima vincente dell’azzurro. 30-0 Servizio vincente del romano. 3-2 Bautista tiene il servizio, ma Berrettini è avanti di un ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 3-2 - il romano conserva il break di vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Bautista tiene il servizio, ma Berrettini è avanti di un break. 40-30 Volèe vincente di Bautista Agut 30-30 Servizio vincente dello spagnolo. 30-15 Ancora un bellissimo dritto di Berrettini. 15-15 Dritto vincente di Berrettini. 3-1 Altro ace di Berrettini che tiene a zero il servizio. 40-0 Ace di Matteo. 30-0 Dritto vincente di Berrettini. 2-1 break DI BERRETTINI! Splendida risposta di ...