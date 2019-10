LIVE Berrettini-Bautista | Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA | 5-4 | il romano serve per

Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A C’è ancora una palla break dopo l’errore di rovescio del. 40-40 Pazzesco ace di. 30-40 Palla break per. Stecca con il dritto l’azzurro. 30-30 In corridoio il dritto in corsa di. 30-0 Ace di Matteo (il sesto). 15-0 Splendido vincente di dritto di. 5-4rimane aggrappato al set, ma oraper chiudere la prima frazione. 40-15 In rete la risposta di. 30-15 Brutto errore dello spagnolo con il dritto. 30-0 Servizio vincente di. 5-3 Servizio vincente di, che sfiora il game perfetto. 40-0 Ancora ace di Matteo. Il terzo in questo game. 30-0 Ace di. 4-3 Si ferma sul nastro il dritto di. 40-30 Molto bravo Matteo con il drop shot a rete. 40-15 Altro errore di rovescio dell’azzurro. 30-15 ...

