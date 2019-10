L' ex moglie di Cipollini | Mario mi ha la pistola alla tempia più di una volta

Ciclismo – Processo Cipollini - la testimonianza shock dell’ex moglie : “mi ha puntato una pistola carica alla tempia” : Cipollini sempre più nei guai: la testimonianza dell’ex moglie nella seconda udienza è scioccante Prosegue il Processo che vede imputato per stalking, maltrattamenti in famiglia e lesioni Mario Cipollini, ex ciclista italiano. Ieri ha testimoniato contro l’ex marito Sabrina Laducci, nella seconda udienza di Lucca, durante la quale ha raccontato episodi shock. LaPresse/Fabio Ferrari “Eravamo nella nostra casa di Monte San ...

Lucca - l’ex moglie del campione di ciclismo Mario Cipollini : ‘Mi puntò una pistola contro’ : Una serie di episodi inquietanti, avvenuti durante il periodo in cui era sposata con Mario Cipollini, ma continuati a lungo nel tempo anche dopo il divorzio. La seconda udienza del processo contro il campione di ciclismo – imputato per lesioni, stalking e maltrattamenti in famiglia – è stata dedicata alla deposizione di Sabrina Landucci, l’ex moglie del velocista, e del suo attuale compagno Silvio Giusti. La donna ha ricordato diversi episodi ...