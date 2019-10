La maggioranza è già def-unta ?

Sondaggi politici - il centrodestra è avanti (45 - 8%) e batte la maggioranza giallo-rossa (41 - 7%) : Secondo il Sondaggio Index Research, condotto per 'Piazza Pulita' di Formigli, la coalizione di centrodestra, Lega, Forza Italia e Fdi sarebbe più avanti di quella 'giallorossa'. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono dati al 45,8%, mentre la maggioranza di governo, Pd-Cinquestelle, si ferma al 41,7%.Continua a leggere

Sondaggi - Conte è il più influente nella maggioranza giallo-rossa - Renzi è al secondo posto : Il presidente del Consiglio è considerato la persona che più conta all'interno della maggioranza di governo: lo pensa il 49% degli elettori. Dietro di lui c'è Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, che gode di un 20%. Di Maio e Zingaretti sono solo al terzo e quarto posto. secondo il Sondaggio Emg Acqua la Lega è sempre il primo partito, con il 32,6%.Continua a leggere

Pacetti : alleanza ‘giallorossa’ in Campidoglio? maggioranza è solo ‘gialla’ : Roma – “Nei prossimi giorni andremo a votare di nuovo i presidenti delle due commissioni Mobilità e Patrimonio, e ci tengo a precisare una cosa: qui in Campidoglio c’è una maggioranza, che è una maggioranza del M5S e che rimarrà tale. Non è una maggioranza ‘giallorossa’, è una maggioranza ‘gialla’, quindi i due presidenti saranno espressione del Movimento Cinque Stelle. Ci teniamo a ribadirlo dopo aver letto sui giornali di possibili aperture ...

La Camera vota No ai domiciliari per Sozzani (FI) | E' già polemica per i franchi tiratori nella maggioranza : L'Aula della Camera ha negatol'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degliarresti domiciliari nei confronti del deputato di Forza ItaliaDiego Sozzani. I voti a favore sono stati 235, 309 i contrari,un astenuto. A fine luglio la Giunta per le Autorizzazioni di Montecitoriosi era invece espressa per l'ok ai domiciliari a maggioranza,con il voto a favore di M5S e Pd: una decisione annullata oggidall'Assemblea, a scrutinio segreto.

La maggioranza di Governo divisa già al primo voto : il Pd vota col centrodestra : Prima spaccatura parlamentare per la nuova maggioranza di Governo M5s-Pd. L'incidente è avvenuto in commissione di Vigilanza...

Giallorossi a Senato rischiano non avere maggioranza assoluta : I Giallorossi rischiano di non avere al Senato la maggioranza assoluta, fissata a quota 161, e fermarsi invece a 160 (o 159) Senatori. Diventa a questo punto rilevante cosa decidera' di fare il dem Matteo Richetti, che ieri si e' astenuto "per coerenza" e ha poi annunciato di voler lasciare il gruppo dem e passare al Misto. Ma i riflettori sono puntati anche sul pentastellato Ciampolillo. Gia' nella votazione sulla fiducia al governo Conte II, ...

Il Conte 2 parte con 169 senatori - decolla maggioranza M5s-Pd. Ma non mancano già i malumori : Con il sì alla fiducia da parte del Senato parte ufficialmente il governo Conte 2. Ottiene 169 sì, due voti in meno rispetto al governo M5s-Lega che il 5 giugno 2018 toccò quota 171, due voti in meno delle aspettative. mancano all'appello il pentastellato Alfonso Ciampolillo e il senatore del Misto Saverio De Bonis, inclusi nei calcoli della maggioranza. Si astengono - molto critici - il dem Matteo Richetti e il pentastellato Gianluigi Paragone. ...

maggioranza giallo-rossa prepara exit strategy su commissioni Lega : Saranno due leghisti, Claudio Borghi e Alberto Bagnai, a dirigere le “danze” della manovra in Parlamento: da presidenti delle commissioni Bilancio della Camera e Finanze del Senato, incideranno su sedute e calendario.E la cosa preoccupa non poco la nuova Maggioranza. Che già pensa alle contromisure. Tanto che è pronta una “exit strategy”, l’idea di dimissioni di massa dei membri in commissione di M5s, ...

Matteo Salvini - telefonate ai grillini per corteggiarli : maggioranza M5s-Pd incerta in Senato : Per la Lega non è finita qui: i Senatori del Carroccio, in questi concitati giorni, si sono divisi, "commissione per commissione" con il compito di "sentire" i colleghi grillini per valutarne, perché no, anche la tenuta psicologica davanti all'alleanza con i dem: "Diciamo - conferma un parlamentare

**Governo : al Senato maggioranza giallorossa ‘appesa’ ai piccoli** : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “I numeri al Senato ci sono”. Il primo a fugare ogni dubbio sulla consistenza di una maggioranza giallorossa a palazzo Madama è stato Matteo Renzi. In realtà, contando solo Pd e M5S la soglia dei 161 (quella per avere la fiducia al Senato) non viene raggiunta. I 5 Stelle hanno 107 Senatori. Anzi 106 probabilmente visto che Gianluigi Paragone ha annunciato che non voterà a favore dei ...

Sarà Conte bis e maggioranza giallorossa : oggi le consultazioni : L’incontro a Palazzo Chigi tra le delegazioni dem e quella grillina, iniziato ieri sera, si è concluso nella notte ed