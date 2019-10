Governo | Tronchetti | ‘in quello M5S-Lega eccesso di litigiosità’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma, 10 ott. – (AdnKronos) – “DelSalvini’Di Maio mi ha impressionato l’di litigiosità, un dibattito in negativo. Questa era la cosa spiacevole. Si confrontavano due mondi che sembravano incompatibili e portavano una tensione nel Paese continua”. E’ quanto osserva l’Ad di Pirelli MarcoProvera in un’intervista a Piazzapulita, su La7. ‘Una cosa che salverei? Credo che è giusto guardare in modo serio ai temi del sud, ai temi delle fasce più deboli, ma ci deve essere più sostanza e meno comunicazione. Mi sono sembrati provvedimenti piùti alla comunicazione che alla sostanza”, conclude.L'articolo, ‘inM5S-di litigiosità’ CalcioWeb.

