Destiny 2 arriva a 290 000 giocatori simultanei su PC superando anche quelli di PS4 ed

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Sembra che la versione free-to-play di2 sia stata ampiamente ripagata guardando i risultati. Secondo le statistiche, il lancio di2 sul PC ha avuto successo poiché lo sparatutto di Bungie è stato in grado di raggiungere un nuovo record assoluto per i.La versione F2P di2 ha registrato la bellezza di 290.000su PC. Inoltre, e secondo il tracker integrato nella community, il PC ha attualmente piùdi Xbox One o PS4. Un paio di giorni fa il tracker ha segnalato che il 75% deidi2 era su Steam, mentre il 28% deigiocava su PS4, mentre solo il 15% su Xbox One.Al momento invece, circa il 36% deidi2 proviene dal PC, il 35% proviene da PS4 e il 29% gioca su Xbox One. Tuttavia, il PC rimane la piattaforma dominante.Leggi altro...

