CorSport | la Roma punta su Hysaj per il mercato invernale

CorSport : Fabian Ruiz titolare fisso nella Spagna contro la Romania : La Spagna di Robert Moreno sarà in campo oggi contro la Romania. Non potrà contare su Asensio, Morata e Isco, infortunati e neppure su Diego Costa che non è al meglio della condizione fisica. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci Rodrigo. Tra gli italiani, l’unico posto al sicuro è quello di Fabian Ruiz. Suso si gioca la maglia con Paolo Sarabia. Speranze anche per Pau Lopez. Dall’altro alto del campo, per la Romania, il mister Contra, ex ...

CorSport : Lozano è arrivato a Roma. Debutterà contro la Juventus : È finalmente arrivato a Roma, Hirving Lozano. Dopo quattro mesi (tanti ce ne sono voluti per chiudere la trattativa), il messicano è finalmente sbarcato a Fiumicino. Stamattina, alle 9,30, si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart. Poi, scrive il Corriere dello Sport, si recherà in via XXIV maggio, dove ad attenderlo ci sarà l’ad del Napoli Andrea Chiavelli. Una telefonata di benvenuto di De Laurentiis dalle Eolie e poi la firma sul ...

CorSport : La conferma di Dzeko è la prima vittoria di Fonseca alla Roma : L’entusiasmo per la riconferma di Dzeko alla Roma è una questione di cuore più che una questione tecnica secondo Giancarlo Dotto. Ancora prima di star lì a sottilizzare se lo Dzeko confermato e rinnovato sia una soluzione tecnica migliore del più giovane Icardi o del refrattario Higuain (io penso definitivamente che sì, lo è) oggi va solo sottolineato l’enorme impatto emotivo della notizia in tutto l’ambiente. Non c’è niente di più ...

CorSport : Icardi alla Roma ma l’Inter vuole una clausola anti-Juve : l’Inter spinge Icardi verso la Roma, anche per favorire lo scambio con Dzeko. Ma si tutela. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri abbiano chiesto alla Roma di inserire una clausola nell’ipotetico affare che contempla l’argentino. Tra un anno non potrà essere ceduto alla Juventus. Il piano rientra nella rivalità tra Inter e Juventus e nei rapporti sempre più tesi, anzi, ormai alla frutta, tra i due club. Non solo, quindi, la promessa di ...

CorSport : L’Inter alla Roma : vietato cedere Icardi alla Juve - anche tra un anno : L’Inter spinge Icardi verso la Roma, anche per favorire lo scambio con Dzeko. Ma si tutela. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri abbiano chiesto alla Roma di inserire una clausola nell’ipotetico affare che contempla l’argentino. Tra un anno non potrà essere ceduto alla Juventus. Il piano rientra nella rivalità tra Inter e Juventus e nei rapporti sempre più tesi, anzi, ormai alla frutta, tra i due club. Non solo, quindi, la promessa di ...

CorSport : Icardi al centro del patto Napoli-Roma-Inter per togliere lo scudetto alla Juve : Un ennesimo colpo di scena nel mercato degli attaccanti e, soprattutto, nel caso Icardi. Il Corriere dello Sport parla di un’alleanza tra Inter, Napoli e Roma per togliere l’ennesimo scudetto alla Juventus. L’idea delle tre rivali dei bianconeri è togliere un attaccante alla Juventus, che deve cedere dei giocatori per acquistarne uno. Il piano è semplice. Inter, Napoli e Roma hanno bisogno di un attaccante per colmare il gap con i bianconeri. ...

CorSport : Icardi decide il 19 agosto. L’Inter tifa per la Roma : Inter, Juventus, Roma, Napoli: tutte ferme in attesa della decisione di Mauro Icardi circa il suo futuro. Una decisione che, scrive il Corriere dello Sport, arriverà lunedì 19 agosto. Intanto, l’argentino e la Juventus hanno creato “un maxi ingorgo di punte”. La scadenza fissata per lunedì è un tentativo di assist dell’ex capitano nerazzurro per la Juventus. Un modo per concederle tempo di vendere un paio di attaccanti in ...

CorSport : Per Hysaj Roma favorita ma si fa avanti la Juventus : Per Hysaj tutte le strade portano a Roma, scrive il Corriere dello Sport. I giallorossi sono dati per favoriti nella trattativa per il terzino. Ma potrebbero anche dirottare verso Torino, dove c’è Sarri, che da sempre è un suo estimatore. Ieri le voci hanno fatto filtrare proprio la sensazione che la Juve intenda cercare l’albanese. L'articolo CorSport: Per Hysaj Roma favorita ma si fa avanti la Juventus sembra essere il primo su ilNapolista.