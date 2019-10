X Factor Daily torna dal 18 ottobre con Luna Melis alla conduzione

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Xil 18su Sky Uno con una nuova conduttrice, l’ex concorrente. Domani andrà in onda la seconda puntata dei Bootcamp della tredicesima edizione di X, poi ci sarà la puntata dedicata agli Home Visit e poi si partirà con i Live (dal 24). Con i Live arriverà anche il consueto appuntamento giornaliero di Xche andrà in onda a partire dal 18, raccontando le storie dei concorrenti dal loft. Per ladi quest’anno si è scelto un terreno inesplorato, la rappere la giovane rapper sarda che nella scorsa edizione di Xè arrivata terza. La rapper è stata una delle sorprendenti rivelazioni della scorsa edizione, scoperta da Manuel Agnelli. E’ giovanissima, classe 2002, e con l’inedito “Los Angeles” si era aggiudicata il disco d’oro, registrando 15 milioni di ...

BillboardItalia : È #LunaMelis la conduttrice del #Daily di #XF13 ???????????? - SerieTvserie : X Factor 13: Luna Melis da concorrente a conduttrice del Daily - TurboMoco : Sono contenta che sarà Luna a condurre il daily di x factor ?? -