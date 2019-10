Tumori | uniti contro le mielodisplasie | “Aipasim lancia il manifesto in 10 punti”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Unin dieci punti che “richiama le istituzioni ad una ‘call to action'” per le sindromi mielodisplastiche. E’ stato presentato oggi a Roma dall’AipaSim, l’Associazione italiana pazienti con sindromi mielodisplastiche, insieme all’Associazione italianale leucemie (Ail) in una conferenza stampa preludio del terzo forum che si terrà nella Capitale il 17 ottobre, e in occasione della Giornata mondiale del 25 ottobre. Le sindromi mielodisplastiche colpiscono un numero ristretto di persone (circa 3-5 mila nuovi casi all’anno in Italia, specialmente dopo i 70 anni di età). Coinvolgono il midollo osseo causando il suo malfunzionamento e provocano problemi di Salute specifici legati alla loro cronicità e in alcuni casi alla progressione clinica. Ecco i dieci punti del: 1) ‘Malattia rara’: tutte le persone ...