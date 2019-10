Pogba Juventus | Paratici show | tripla contropartita | ora si può davvero!

Calciomercato Juventus - non solo Rakitic o Pogba - spunta il colpo a costo zero! : Calciomercato Juventus- Sessione di mercato estiva in archivio, ma la Juventus sarebbe già pronta a lavorare in vista della prossima finestra di mercato di gennaio. Una sessione che potrebbe permettere ai bianconeri di dire addio a qualche esubero e far cassa per programmare il futuro. Come detto, l’addio di Emre Can, il quale condurrà 4 mesi complicati dopo l’esclusione a sorpresa dalla lista Champions. Il centrocampista valuterà il ...

Pogba Juventus - ora arriva la conferma : l’assist arriva dalla Spagna : Pogba Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “AS“, il Real Madrid starebbe mollando totalmente la pista che porterebbe a Paul Pogba. Una scelta drastica, ma giustificata dalle eccessive richieste dello United e dal forte interesse per Eriksen. Pista libera per Paratici, il quale potrebbe convincere il centrocampista francese a far ritorno in bianconero. 120 milioni di euro la richiesta dello United, cifra che la ...

Inter-Juventus - Conte ha già in casa il suo Pogba (Tuttosport) : Inter-Juventus, match sempre più vicino. Alla vigilia della sfida contro i bianconeri il grande ex Antonio Conte scopre un talento all’interno della cantera nerazzurra: stiamo parlando del francese Agoumè, che per caratteristiche tecniche somiglia moltissimo ad un ex pupillo del tecnico barese, Paul Pogba. Inter-Juventus, il nuovo Pogba per Antonio Conte Il ragazzo, in questo inizio di stagione, è stato impiegato con successo dal tecnico ...

Pogba Juventus - spiraglio per gennaio : di mezzo una contropartita! : Pogba Juventus- Secondo quanto riportato da “Tuttosport” nei giorni scorsi, la Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su Pogba. Un clamoroso ritorno difficile da concretizzare, ma non impossibile, specie dinanzi alle volontà del diretto interessato. Di fatto, tutto dipenderà dai programmi del centrocampista francese per gennaio. Bisognerà valutare l’andamento del Manchester United in campionato e la ...

Calciomercato Juventus - Pogba vorrebbe tornare a Torino : Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Paul Pogba, giocatore che è nella testa dei dirigenti bianconeri da anni. Il centrocampista francese vorrebbe cambiare aria da qualche tempo: già la scorsa estate la Juventus ha fatto un tentativo con il Manchester United, ma non è riuscita a trovare un'intesa economica. Il club inglese infatti chiedeva ...

Pogba Juventus : possibile a gennaio. Sarà addio al Manchester : Pogba Juventus – Il sogno di mercato della squadra bianconera potrebbe diventare realtà già a gennaio. Il francese è tutt’altro che felice in quel di Manchester, ed il suo addio già nella prossima sessione di trasferimento, è sempre più probabile. La situazione è abbastanza complicata per il ragazzo, sulle cui tracce ci sono molte squadre importanti, tra cui ovviamente anche la Juventus. Pogba Juventus, il ritorno è possibile già a ...

Calciomercato Juventus - Pogba potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio : A tenere banco in questi giorni è sicuramente la Champions League, con la Juventus che martedì affronterà il Bayer Leverkusen in un match molto importante per la classifica del girone: vincere significherebbe gettare le basi per la qualificazione agli ottavi. Oltre al calcio giocato, altro argomento di discussione fra i media sportivi è il Calciomercato, nonostante si sia chiuso da più di 20 giorni. Si parla molto delle trattative che potrebbero ...

Calciomercato Juventus - Pogba a gennaio : l’affare può sbloccarsi : Calciomercato Juventus – Dopo la lunga telenovela di quest’estate, il caso Paul Pogba sembra destinato a far discutere ancora parecchio. Il campione francese è rimasto al Manchester United ma il desiderio espresso a inizio estate di cambiare aria sembra ancora molto presente tra i suoi pensieri. La Juventus potrebbe approfittare di questa situazione ottenendo il francese in prestito da gennaio. Calciomercato Juventus, Pogba vuole ...

Mercato Juventus - da Mbappè a Pogba : capitale extra per il grande colpo : Mercato Juventus – Un aumento di capitale da 300 milioni di euro e in casa Juventus si sogna e si lavora per un nuovo grande colpo. Il club bianconero, con l’incremento dei fondi, punta non solo al Mercato ma ad un nuovo grande progetto che preveda la costruzione di uno stadio da 5mila posti riservato alla squadra femminile e all’Under-23. Ma il capitale in più servirà anche all’acquisto di un nuovo grande colpo sul ...

“Tuttosport”| Pogba Juventus - clamoroso : colpo di gennaio - tutti i dettagli! : Pogba Juventus- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus starebbe pensando ad un assalto reale e concreto su Pogba per il prossimo mese di gennaio. Il centrocampista francese, come noto, rappresenterebbe il giusto identikit per la nuova Juve di Sarri. Qualità, fisicità e grande esperienza, Pogba sarebbe pronto a dire sì alla corte bianconera, ma servirà convincere il Manchester United. 120-130 milioni ...

Calciomercato Juventus - nel mirino Pogba per gennaio : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paul Pogba, uno dei giocatori più corteggiati dalla dirigenza bianconera nell'ultima sessione estiva. Il centrocampista francese alla fine è rimasto al Manchester United, nonostante su di lui ci fosse anche il Real Madrid, club che era disposto a mettere sul piatto cifre molto alte per assicurarsi le sue ...

Juventus - si penserebbe già agli acquisti del prossimo anno : piacciono Pogba e Mbappè : La Juventus da due anni a questa parte sta regalando ai suoi tifosi grandi acquisti: l'arrivo di Cristiano Ronaldo della scorsa stagione ha evidentemente dimostrato come il presidente Agnelli abbia tutta l'intenzione di investire in maniera massiccia sul club e portare grandi giocatori, non solo per motivi sportivi ma anche per quelli commerciali. Quest'anno ad esempio l'investimento principale ha riguardato un giovane difensore centrale che è ...

Pogba Juventus : tutto è ancora possibile - Paratici ha le idee chiare : Pogba Juventus – Il sogno di mercato della Juventus, rimane il francese del Manchester United. Il centrocampista transalpino, nelle scorse settimane sembrava molto vicino al Real Madrid; adesso però la situazione è del tutto cambiata. La Juventus non ha smesso di credere al suo possibile ritorno in bianconero, tanto che secondo tuttosport, la dirigenza bianconera […] More

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ M.Pogba : 'Mio fratello sta aspettando' - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. Ultime notizie, il fratello di Pogba ha parlato della volontà di Paul di lasciare il Manchester United.