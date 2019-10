Minacciava madre e fratello da ubriaco | 40enne allontanato da casa

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma – Aveva reso un incubo la vita dellae delche vivevano nella stessa, l’uomo nei cui confronti la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dallafamiliare con divieto di avvicinamento ai luoghi da loro frequentati. A determinare questa decisione dell’Autorita’ Giudiziaria, le varie denunce sporte dalle vittime alle forze dell’ordine nell’ultimo anno. In piu’ di una circostanza infatti, sia lache ildel quarantenne avevano chiamato il NUE per chiedere aiuto quando questi, in preda ai fumi dell’alcool, li aveva minacciati di morte arrivando ad alzare le mani. Ad aprile, durante una colluttazione con il, l’uomo gli aveva rotto un dente e, qualche tempo dopo, lo aveva preso a morsi sull’avambraccio; ad ...

