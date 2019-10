Veneto : autonomisti uniti in vista delle elezioni regionali 2020 : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - “Oggi ho il piacere di comunicare l’accordo raggiunto tra il ‘Partito dei Veneti’ e la confederazione ‘Grande Nord’ per aggregare, in un’unica famiglia, i principali movimenti autonomisti e indipendentisti veneti, con l’obiettivo di arrivare all’autogoverno del Veneto,

Il Tar del Veneto blocca il prestito al Louvre dell’Uomo Vitruviano di Leonardo : Il disegno, conservato all’Accademia di Venezia, avrebbe dovuto essere trasferito in Francia entro il 24 ottobre prossimo per una mostra che celebra i 500 anni della morte dell’artista

Il Tar del Veneto ha bloccato il prestito dell’Uomo Vitruviano di Leonardo al Louvre : Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sospeso il prestito del disegno di Leonardo da Vinci conosciuto come “Uomo Vitruviano” al museo del Louvre di Parigi: l’Uomo Vitruviano è attualmente custodito nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Il Tar

Manovra : Confcommercio Veneto - no a rimodulazione Iva per ristorazione : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - "Disagio e rabbia: è quello che, assieme al mondo delle imprese del sistema Confcommercio veneto, provo rispetto a scelte politiche incapaci di ascoltare il mondo delle aziende. Qualsiasi ipotesi di aumento dell'Iva avrebbe un risultato economico fortemente recessivo e

Chiesa : Vescovi TriVeneto - al via servizio tutela minori : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) – è stato costituito ed ha iniziato ufficialmente la sua attività il servizio regionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili per la Regione Ecclesiastica del Triveneto, come previsto dalle ‘linee guida” emanate lo scorso 24 giugno dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori. Il neonato servizio regionale per la tutela dei minori e delle ...

Edilizia : Ance Veneto - Progetto Italia un gigante dai piedi d’argilla : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) – ‘Il polo Progetto Italia rischia di destabilizzare il mercato mettendo in difficoltà, in primis, le aziende del settore edile del nostro Paese e potrebbe ripercussioni anche sui nostri territori. Infatti stiamo assistendo alla nascita di un player ingombrante che rappresenterebbe un concorrente insuperabile, in particolare nell’aggiudicazione delle opere pubbliche, ma allo stesso tempo questa ...