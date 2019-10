Immancabili i primi problemi sul 5G per Iliad | gli ultimi rifiuti oggi 9 ottobre

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Arrivano notizie positive e negative perper quanto riguarda la questione delle antenne, da mesi tema assai delicato per quanto riguarda l'operatore francese nel nostro Paese. Nello specifico,tocca concentrarsi nuovamente sulla questione Montesilvano, nei pressi di Pescara. Perché se da un lato c'è uno sviluppo incoraggiante a proposito di alcune antenne che sembravano seriamente in discussione rispetto al nostro ultimo articolo sul tema, allo stesso tempo c'è un altro "no" da prendere in esame. Stando a quanto riportato da Universo Free, più in particolare, alla luce delle ultime novità legislative il Consiglio Comunale di Montesilvano alla fine ha dovuto necessariamente concedere adl'installazione delle quattro antenne che erano previste sul territorio e dal piano della compagnia telefonica, nonostante le proteste dei cittadini. Allo stesso tempo, ...

