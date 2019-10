Il Mattino | per Ancelotti proteste troppo timide sul rigore non dato a Ghoulam

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Ilparla dell’evidente momento di difficoltà del Napoli che non riesce a ritrovare il fuoco e la grinta messi in campo contro il Liverpool. Di certo nessuno si aspettava di essere quarto alla settima giornata e di avere Inter e Atalanta a separarli dalla capolista C’è un aspetto che colpisce:o non, la trattenuta suda parte di Izzo nell’area del Torino, avrebbe dovuto scatenare una sorta di preso d’assalto nei confronti dell’arbitro da parte dei calciatori. Le, invece, sono state. Non è questa la mentalità di. È in difficoltà, Carlo, e non pensava di esserlo adesso: sa che c’è chi, nella pancia del popolo, contesta i suoi allenamenti, che pensa che la squadra lavori male durante la settimana. Adnon piace fare drammi e allora preferisce far finta di non sentire, perché ciò che conta è ritrovare il ritmo di ...

