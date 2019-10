Gossip di Riki destabilizza | con la svolta “bad guy” spera che gliela dai testo

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) C'era grande attesa perdi. Il nuovo singolo del cantante esce oggi, mercoledì 9 ottobre, inaspettatamente di mercoledì (rispetto al venerdì, giorno in cui tradizionalmente escono tutti i nuovi brani). "Fate un bel respiro, non giudicatela con pregiudizio ma con giudizio", anticipasui social a pochi minuti dal rilascio del pezzo.viene definita "una bimba meravigliosa che viene dal futuro", ma una bimba chedeve dare in una serata d'eccessi. Su un paio di coseha ragione: è un pezzo che, nel bene o nel male (più nel male). Poi anticipa: "Suona di brutto, da paura, sono sicuro di questo" e anche su questo ha ragione. Un ritmo incalzante, sicuramente adatto alla rotazione radiofonica; si accompagna però ad uninaspettato dalle tematiche che mai avremmo potuto attribuirgli, per l'argomento trattato. Dimenticate ildi ...

team_world : #Gossip, il nuovo singolo di @aboutriki è FINALMENTE disponibile! ?? Ascolta il brano e leggi il testo (quello ver… - swftscrsn : RT @makakog: Nella nuova canzone di Riki dice “più sei fatta è più lo fai” e “dimmi che lo fai per (gossip)”. Ma esiste una cosa più sessi… - chiclei : Chi è Riccardo Marcuzzo RIKI età vita privata fidanzata e il nuovo singolo Gossip - Moda uomo, lifestyle | Menchic.… -