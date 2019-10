Concorso GdF per sottotenenti e assunzioni per agenti di polizia | cv a novembre

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha pubblicato un bando di, per il reclutamento di nuove unità di personale, per l'anno 2019. Tale divulgazione è stata fatta a tutti i comandi dipendenti sino a quelli della Stazione di Soccorso Alpino inclusi. Bando diÈ stato proclamato un, per titoli ed esami, per l'arruolamento di 24in servizio permanente effettivo del ''ruolo normale-comparto speciale'' della Guardia di Finanza per l'anno 2019. I 24 posti avengono così ripartiti: per gli appartenenti al Corpo del comparto aeronavale sono 6 posizioni, delle quali 3 collocazioni destinate agli ispettori del Corpo con il grado di maresciallo capo, maresciallo aiutante e luogotenente, che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado che permetta l'iscrizione ai corsi di laurea e 3 impieghi agli appartenenti al ...

