Como | tredicenne trascinata in casa  e violentata | arrestati due ventenni

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) La ragazzina è stata attirata in trappola: il conoscente, come lei di origini nigeriane, le ha strappato il telefonino di mano, lei l’ha rincorso ed è finita in balia del giovane e di un suo coetaneo che hanno abusato di lei per tutta la notte

